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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
10.06.2019 - 08:39, Son Güncelleme:

"İran'ın ABD'ye ihtiyacı yoktur"

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"İran'ın ABD'ye ihtiyacı yoktur"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran yönetiminin ABD'ye ihtiyacı bulunmadığını ve bu ülkeyle ilişki geliştirme peşinde olmadığını söyledi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyeleriyle bir araya gelen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ile müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yaptırımlarını "ekonomik terörizm" olarak nitelendiren Zarif, Washington yönetiminin buna son vermesi gerektiğini belirtti.

"ABD'LİLER BAŞKA ÜLKELERLE OLAN İLİŞKİLERİMİZDE PROBLEM OLUŞTURMASIN YETER"

ABD'nin maksimum baskı politikası yürüttüğünü ve müzakereye hazır olduğu yönündeki açıklamaların da kamuoyu üzerindeki baskıyı artırma amaçlı olduğunu savunan Zarif, "İran'ın ABD'ye ihtiyacı yoktur ve bu ülke ile ilişki geliştirme peşinde değildir. ABD'liler İran'ın başka ülkelerle olan ilişkilerinde problem oluşturmasın yeter." ifadelerini kullandı.

Uluslararası kamuoyunun ABD'nin açıklamalarını uygulamalarına bakarak değerlendirdiğine dikkati çeken Zarif, İran'ın dış politikada komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye odaklandığını ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin bölge ülkelerine yapacağı ziyaretlerin de bu kapsamda olacağını dile getirdi.

Zarif, akşam saatlerinde Tahran'a ulaşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass'ın İran için özel bir mesaj getirmediğini belirterek, Berlin yönetiminin nükleer anlaşmanın devam etmesinden yana olduğunu ancak sadece açıklamalarla yetinmemeleri gerektiğini ifade etti.

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