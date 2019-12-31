İran’ı kızdıran Amerikan hamlesi: F-15’ler Şii milisleri vurdu

ABD, 2014 yılında terör örgütü DEAŞ’a karşı Irak ve Suriye’de hava operasyonlarına başlamasının ardından ilk kez iki ülkede bir Şii milis gücüne karşı hava saldırıları düzenledi. ABD ordusu önceki akşam İran’a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi’nin en güçlü kollarından Ketaib Hizbullah (KH) örgütünün Irak ve Suriye’deki 5 hedefini vurdu. KH örgütüne yönelik saldırının, örgütün 28 Aralık’ta Doğal Kararlılık Operasyonları Birleşik Görev Gücü’nün (CJTF-OIR) bulunduğu üslere düzenlediği saldırılara misilleme olduğu belirtildi.

GERİLİM ARTIYOR

KH, Kerkük bölgesinde bulunan koalisyon güçlerine ait bir üsse saldırmış, atılan 30’un üzerinde roket sonucunda bir ABD vatandaşı hayatını kaybetmiş, dört ABD askeri de yaralanmıştı. Söz konusu saldırının, halihazırda ekonomik temelli ve İran karşıtı gösterilerle sarsılan ülkedeki İran-ABD rekabetini arttırıp gerginliği tırmandırmasından endişe ediliyor.

Saldırıların ardından açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Başkanı Donald Trump’ın, bölgedeki İran bağlantılı gruplara yönelik gelecekteki eylemleri ihtimal dışı görmediğini söyledi. Şii milis grupların hedef alınması, DEAŞ’ın hâkimiyetini kaybetmesinin ardından ABD’nin bölgedeki önceliklerini yeniden şekillendirdiği ihtimalini akıllara getirdi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak’taki koalisyon güçlerine ait bir üsse saldırılmasının ardından yapılan ABD hava operasyonlarını İran’a verilen net bir cevap olarak nitelendirdi. Pompeo, ABD’nin bölgedeki çıkarları için ilave adımlar atabileceklerini belirtti. ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook da, “İran saldırganlığına karşı caydırıcılığı tekrar sağlama misyonu üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Amerikan AP Ajansı’na göre, KH örgütü saldırılarda 25 milisin öldüğünü, 20 milisin ise hayatını kaybettiğini duyurdu. Örgütün üst düzey isimlerinden Ebu Ali el Gazali’nin de hayatını kaybettiği belirtildi. KH, ABD’ye aynı şekilde bir intikam saldırısı düzenleneceğini duyurdu.

Irak Meclisi’nde 2’nci parti konumunda olan Fetih Koalisyonu, ABD’nin saldırısını kınadı. Irak’taki Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani de ABD’nin hava saldırılarını kınayarak Irak’ın egemenliğine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu. İstifa eden Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ise ABD’nin saldırıyı kendilerine önceden haber verdiğini söyledi.

TAHRAN: TERÖRDÜR

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi’den ABD’nin Haşdi Şabi’ye gerçekleştirdiği saldırıya kınama geldi. Musevi, saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirerek, “ABD’nin Irak toprakları içerisinde Haşdi Şabi üssüne yönelik bu saldırısı bir terördür” dedi. Moskova’yı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de ABD’nin kendisini savunmak adına binlerce kilometre ötedeki bölgeyi kana buladığını söyleyerek “Son örneğini ABD’nin Irak’a gerçekleştirdiği saldırısında gördük” diye konuştu.

KETAİB HİZBULLAH ÖRGÜTÜ NEDİR?

ABD’nin terör örgütü olarak kabul ettiği Ketaib Hizbullah (Hizbullah Tugayları) Irak savaşı sırasında, Amerikan işgal kuvvetlerine karşı bombalı saldırılar düzenleyen silahlı bir yapı. 2003 yılında yapılanmaya başlayan milis güç, şimdiki adını 2007 yılında aldı.

Ketaib Hizbullah örgütünün ‘kenetlenmiş bir eldeki Kalaşnikoflu’ logosu İran Devrim Muhafızları ile benzerlik gösteriyor. Örgüt, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i ‘imam’ olarak kabul ediyor.

Örgütün lideri Abu Mehdi el Mühendisi olarak bilinse de milis gücün İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü’nün başındaki Kasım Süleymani’den doğrudan talimat aldığı belirtiliyor.

İran destekli Haşdi Şabi milislerinin en güçlü kollarından olan Ketaib Hizbullah örgütünün Lübnan Hizbullah’ı ile bilinen bir yapısal bağı bulunmuyor.