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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - Fotoğraf: AP
24.08.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

İran'dan yeni füze denemesi

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İran'dan yeni füze denemesi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, yeni bir füze denemesini başarıyla gerçekleştirdiklerini bildirdi.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, Meşhed kentinde gazetecilere demeç veren Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, dün başarılı bir füze denemesi gerçekleştirdiklerini açıkladı.     

İran'ın çeşitli savunma ve stratejik askeri sistemlerin denemelerini devam ettirdiğini belirten Selami, "Bunlar caydırıcı gücümüzü artırmaya yönelik durmaksızın sürdürülen hamlelerdir. Dün de bu milletin başarılı günlerinden biriydi." dedi.     

Selami, denemesi yapılan füzenin tipi hakkında bilgi vermedi.     

CNN televizyonunun 16 Ağustos'ta ABD Savunma Bakanlığından yetkililere dayandırdığı haberde, İran'ın bir hafta içinde yeni bir füze denemesine hazırlandığı belirtilmişti.     

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından 20 Temmuz 2015'te kabul edilen nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı karar İran'a, nükleer başlık taşıyabilecek balistik füze konusunda hiçbir faaliyette bulunmama çağrısı yapıyor. Tahran yönetimi ise söz konusu füzelerin nükleer başlık taşıma kapasitesi olmadığını öne sürüyor.     

ABD ve Avrupa ülkeleri, İran'ın balistik füze faaliyetlerinin nükleer silah başlığı taşıma kapasitesine sahip füzeler geliştirme çabalarıyla ilgili olabileceğinden endişe duyarak, Tahran yönetimine balistik füze programını müzakere etme çağrısında bulunuyor. İran yönetimi ise balistik füze programının Tahran'ın "kırmızı çizgisi" olduğunu belirterek müzakere taleplerini reddediyor.

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