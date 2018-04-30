İran'dan yalanlama: Üslerimize saldırı yok
İran'ın Tasnim haber ajansı, ismini vermediği bir kaynağa dayandırdığı haberinde Suriye'deki İran üslerinin vurulduğu ve İranlı askerlerin öldüğü iddiasını yalanladı.
Haberde bu iddiaların temelsiz olduğu belirtildi.
İsmi verilmeyen yetkili, "İran'ın askeri bir üssüne saldırı olduğu yönündeki tüm bu haberler temelsiz" dedi.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye'nin Hama ve Halep vilayetlerindeki İran üslerinin roketlerle vurulduğunu ve İranlı asker ve milislerin öldüğünü ileri sürmüştü. Saldırının arkasında İsrail olabileceği iddia edilmişti.
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