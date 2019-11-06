İran’dan uranyum zenginleştirmeye devam
İRAN Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani uranyum zenginleştirmeye devam edeceklerini açıkladı.
Ruhani, Fordo nükleer tesisindeki 1044 santrifüje bugünden itibaren uranyum gazı enjekte etmeye başlayacaklarını duyurdu. İran, böylece Batılı ülkelerle imzaladığı 2015 tarihli nükleer anlaşmayı ihlal edecek bir adım daha atmış oldu. İran’ın nükleer anlaşmaya yönelik ihlallerinin geri çevirilebilir olduğunu da belirten Ruhani, anlaşmaya taraf devletlerin taahhütlerini yerine getirmesi durumunda İran’ın da aynı şekilde davranacağını söyledi. ABD’nin 2018 yılında nükleer anlaşmadan çekilerek ekonomik yaptırımları devreye sokmasının ardından İran, zora giren petrol sevkıyatının sürmesini sağlamaları için Avrupa ülkelerine nükleer anlaşmadan doğan yükümlülüklerini kademeli olarak azaltarak baskı uyguluyor.
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