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    İran'dan Türkiye mesajı: Hazırız

    DHA
    07.02.2018 - 21:41 | Son Güncelleme:

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran’da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, ülkesinin bölge sorunlarının çözümü ve kaygıların giderilmesi konusunda Türkiye’yle daha geniş işbirliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

    İran Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, Ruhani, ABD ve İsrail’in bölgedeki sorunların bitmesini istemediğini savunarak, "Günümüzde bazıları bölgedeki coğrafi sınırları değiştirmeye çalışıyor. Kuzey Irak’ta başarısız olan bu güçler şimdi Suriye’nin kuzeyinde bu komployu uygulamaya çalışıyor" dedi.

    Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve bu ülkedeki terörizmin bitmesinin önemine değinen Ruhani, "Suriye’de huzur sağlanırsa bölge ülkeleri de kendilerini güvende hisseder. Bu konuda İran, Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliği büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.

    RUHANİ: ENERJİ ALANINDAKİ İŞBİRLİĞİMİZİ ARTTIRALIM

    İkili ekonomik ilişkilerin de ele alındığı görüşmede Ruhani, ülkesinin enerji alanında Türkiye’yle var olan ilişkileri genişletmeyi istediğini ve konuda Türk iş adamların İran’daki petrol ve doğalgaz sahalarında yatırım yapmasını olumlu karşılayacaklarını kaydetti.

    ÇAVUŞOĞLU: SURİYE TOPRAKLARINDA GÖZÜMÜZ YOK

    Görüşmede, Bakan Çavuşoğlu, Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı’nın bölgedeki terör gruplarına karşı yapıldığını vurgulayarak, Türkiye’nin Suriye topraklarında gözünün olmadığını altını çizdi.

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    Etiketler: iran , ruhani , türkiye
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