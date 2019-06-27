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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
27.06.2019 - 17:14, Son Güncelleme:

İran'dan Trump'a 'savaş kısa sürmez' uyarısı

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İran'dan Trump'a 'savaş kısa sürmez' uyarısı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusundaki yanılgılarının barışı tehlikeye attığını ifade etti.

Yaptırımların savaşın alternatifi değil aksine "savaşın kendisi" olduğunun altını çizen Zarif, Trump'ın "İran'ı yok ederiz" şeklindeki tehdidinin de "soykırım" ve "savaş suçu" anlamına geldiğini kaydetti.

Trump'ın "savaş kısa sürecektir" şeklindeki sözlerine ise Zarif, "Savaşın kısa süreceği bir yanılsamadır. Savaşı başlatan taraf savaşı bitiren taraf olmayacaktır." ifadeleriyle cevap verdi.

Zarif ayrıca ABD yönetiminden gelen müzakere önerisi ve tehdit açıklamalarının birbiriyle çeliştiğini vurguladı.

ABD Başkanı Trump, dün Fox Business kanalına yaptığı açıklamada, ABD-İran arasındaki muhtemel bir savaşın uzun sürmeyeceğini savunmuştu.

Trump, ayrıca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran tarafından Amerikan unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı büyük ve ezici bir güçle karşılık bulacaktır. Bazı alanlarda ezici 'yok edici' anlamına gelebilir." tehdidini savurmuştu.

Zarif de dün Twitter hesabından Trump'ın tehditlerine cevap vererek, "ABD, İran'ı yok edecek konumda değil. Yasaklanmış silahlar (kitle imha silahları) kullanmadan bunu yapacak kapasitesi yok." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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