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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
AA
26.09.2018 - 14:33, Son Güncelleme:

İran'dan Trump'a petrol fiyatlarını düşürme önerisi

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İran'dan Trump'a petrol fiyatlarını düşürme önerisi

İran Petrol Bakanı Zengene, "Trump, petrol fiyatlarının yükselmemesini istiyorsa Ortadoğu bölgesinde tansiyonu artıran müdahalelerden ve İran'ın petrol üretimi ve ihracatını engellemekten vazgeçmeli." dedi.

İran Petrol Bakanı Bicen Namdar Zengene, "(ABD Başkanı Donald) Trump, petrol fiyatlarının yükselmemesini istiyorsa bölgede tansiyonu artıran müdahalelerden ve İran'ın petrol üretimi ve ihracatını engellemekten vazgeçmeli." dedi.

Başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında devlet televizyonuna konuşan Zengene, dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) petrol fiyatlarını düşürme çağrısı yapan Trump'a yanıt verdi.

ABD yönetiminin izlediği politikalar sonucunda petrol fiyatlarının yükseldiğini ve uluslararası petrol piyasasının istikrarsız hale geldiğini dile getiren Zengene, "İran'ın petrol ihracatını ciddi oranda düşürmeye çalışırken petrol fiyatlarının yükselmesini de istemiyor. Bu ikisi birlikte olmaz." ifadelerini kullandı.

Zengene şöyle devam etti:

"Trump, petrol fiyatlarının yükselmemesini ve piyasanın istikrarsızlaşmamasını istiyorsa Ortadoğu bölgesinde tansiyonu artıran müdahalelerden ve İran'ın petrol üretimi ve ihracatını engellemekten vazgeçmelidir."

Trump, dün BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, OPEC'e piyasaya daha fazla petrol arz etme ve petrol fiyatlarını düşürme çağrısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden 90 gün sonra İran'a yaptırımları geri getirmiş, müttefiklerinden İran’la petrol ticaretlerini ikinci aşama yaptırımların devreye gireceği 5 Kasım'a kadar sonlandırmalarını istemişti.

ABD yönetiminin İran'ın petrol ticaretini hedef alan ikinci aşama yaptırımlarının devreye girmesine iki aydan az zaman kalırken Tahran'ın petrol ihracatı nisandan bu yana yüzde 28 azaldı.

Brent ham petrolün varil fiyatı şu anda son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 81 doları aştı.

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