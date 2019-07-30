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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
30.07.2019 - 19:03, Son Güncelleme:

İran'dan Trump'a çağrı: 'Savaşa susamışlığını' reddet

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İran'dan Trump'a çağrı: 'Savaşa susamışlığını' reddet

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'a Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un "savaşa susamışlığını" reddetmesi çağrısında bulundu.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın "İran hiçbir savaşı kazanmadı ancak hiçbir müzakereyi de kaybetmedi." şeklindeki açıklamasına, "İranlılar binlerce yıldır tüm saldırganları ardında bıraktı." ifadeleriyle cevap verdi.

Mesajında, Bolton'un 2017'de yazdığı makalenin ekran görüntüsünü paylaşarak, Bolton'un aynı ifadeleri kullandığını ortaya koyan ve Trump'ın Bolton tarafından yanıltıldığını savunan Zarif, "Donald Trump, B Takımı'nın sahte tarihini ve savaşa susamışlığını reddet. Diplomasi sağduyudur ve asla güçsüzlük değildir." ifadelerini kullandı.

Zarif ayrıca ABD'nin Orta Doğu'daki müdahale ve işgallerinin bölgeyi kan gölüne çevirdiğini ifade etti.

ABD'nin 2003'deki Irak işgalinin mimarlarından olan şahin kimliğiyle bilinen Bolton'un, Trump'ı İran'a karşı askeri saldırıya çekmeye çalıştığı yorumları yapılıyor. Trump ise yakın zamanda Bolton hakkında yaptığı açıklamada, "Çok iyi iş çıkarıyor ama Orta Doğu konusunda sık sık anlaşmazlık içindeyiz." demişti.

Zarif, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i "B Takımı" olarak adlandırıyor.

ABD Başkanı Trump, dün Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Hatırlayın. İran hiç bir savaşı kazanmadı ancak hiç bir müzakereyi de kaybetmedi." ifadelerini kullanmıştı.

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