İran’dan Suudi Veliaht’a: Kibirli yeniyetme
İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın (32) İran ile 10-15 yıl içinde bir savaş olabileceği yönündeki sözlerine karşın, ‘’Bu kibirli çiğ yeniyetme ya savaşın ne olduğunu bilememekte, ya tarih okumamış veya kendinden büyük biriyle sohbet etmemiştir’’ diye tepki gösterdi.
PRENS: ABD, SURİYE’DE KALMALI
Öte yandan ABD’deki temaslarına devam eden Suudi Veliaht Prensi Muhammed, Time dergisine yaptığı açıklamada Trump’ın Suriye’den çekilecekleri sözlerini değerlendirdi ve “ABD askerlerinin uzun vadede olmasa da en azından orta vadede kalması gerektiğine inanıyoruz” dedi. İran etkisine dikkat çeken Prens, “O askerleri Suriye’nin doğusundan çekerseniz, bu kontrol noktasını kaybedersiniz” diye konuştu.
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