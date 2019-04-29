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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
29.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İran’dan ‘NPT’den çıkabiliriz’ uyarısı

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İran’dan ‘NPT’den çıkabiliriz’ uyarısı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’ndan (NPT) ayrılabileceğini açıkladı.

Zarif, İran’ın NPT’den çıkabileceğini belirterek, yakın zamanda Rusya ve Kuzey Kore’yi ziyaret edeceğini açıkladı. ABD’nin yaptırım tehditlerine yanıt veren Cevad Zarif, ”İran İslam Cumhuriyeti birçok seçeneğe sahip ve halihazırda yetkili organlar tüm seçenekleri değerlendirmekteler. Bunlardan bir tanesi de NPT’den ayrılma seçeneğidir” dedi.

HÜRMÜZ TEHDİDİ

Öte yandan İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, ülke petrolünün Hürmüz Boğazı’ndan geçmemesi durumunda diğer ülkelerin petrolünün de geçemeyeceğini söyledi. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’nda yer alan habere göre Bakıri, İran gemilerinin de diğer ülkelerin gemileri gibi Hürmüz Boğazı’nı kullandığını söyledi. Bakıri, “Eğer birileri Hürmüz Boğazı’nda güvenlik sorunu meydana getirirse ona karşı koyarız. Aynı şekilde eğer bizim petrolümüz bu boğazdan geçmez ise kesinlikle diğer ülkelerin petrolü de geçmeyecektir” ifadelerini kullandı. Bakıri, “düşmanların” adımları karşısında mecbur kalırlarsa boğazı kapatma yoluna gidebileceklerini kaydetti. ABD, aralarında Türkiye’nin de olduğu sekiz ülkeye İran’a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda 180 gün muafiyet tanımıştı. Söz konusu muafiyet 2 Mayıs’ta sona erecek.

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