İran’dan ‘NPT’den çıkabiliriz’ uyarısı
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’ndan (NPT) ayrılabileceğini açıkladı.
Zarif, İran’ın NPT’den çıkabileceğini belirterek, yakın zamanda Rusya ve Kuzey Kore’yi ziyaret edeceğini açıkladı. ABD’nin yaptırım tehditlerine yanıt veren Cevad Zarif, ”İran İslam Cumhuriyeti birçok seçeneğe sahip ve halihazırda yetkili organlar tüm seçenekleri değerlendirmekteler. Bunlardan bir tanesi de NPT’den ayrılma seçeneğidir” dedi.
HÜRMÜZ TEHDİDİ
Öte yandan İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, ülke petrolünün Hürmüz Boğazı’ndan geçmemesi durumunda diğer ülkelerin petrolünün de geçemeyeceğini söyledi. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’nda yer alan habere göre Bakıri, İran gemilerinin de diğer ülkelerin gemileri gibi Hürmüz Boğazı’nı kullandığını söyledi. Bakıri, “Eğer birileri Hürmüz Boğazı’nda güvenlik sorunu meydana getirirse ona karşı koyarız. Aynı şekilde eğer bizim petrolümüz bu boğazdan geçmez ise kesinlikle diğer ülkelerin petrolü de geçmeyecektir” ifadelerini kullandı. Bakıri, “düşmanların” adımları karşısında mecbur kalırlarsa boğazı kapatma yoluna gidebileceklerini kaydetti. ABD, aralarında Türkiye’nin de olduğu sekiz ülkeye İran’a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda 180 gün muafiyet tanımıştı. Söz konusu muafiyet 2 Mayıs’ta sona erecek.
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