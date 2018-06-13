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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DW Türkçe
13.06.2018 - 12:37, Son Güncelleme:

İran'dan kritik açıklama! 'Çekilebiliriz'

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İran'dan kritik açıklama! 'Çekilebiliriz'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye'de "terör" bittiği zaman Şam yönetiminin yabancı güçlere ihtiyaç duymayacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye'de "terörizmin köklerinin bir an önce kazınmasını umduğunu" ve böylece bu ülkede yabancı güçlere ihtiyaç kalmayacağını söyledi.

Salı akşamı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Ruhani, Suriye'de yabancı güçlere artık ihtiyacın kalmayacağını belirtmesiyle İranlı güçlerin de ülkeden çekilebileceğinin işaretini vermiş oldu.

Benzer bir şekilde geçen ay Rusya'nın Soçi kentinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la bir araya gelen Rus lider Vladimir Putin de, Esad güçlerinin son dönemlerdeki kazanımlarıyla birlikte ülkedeki tüm yabancı güçlerin çekilmesini önermişti.

Suriye rejimine destek veren yabancı güçlere mensup bir kumandan Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Suriye ordusunun ülkenin güneyindeki İsrail ve Ürdün sınırında muhaliflere karşı operasyon hazırlığında olduğunu söyledi.

Bu operasyon için hazırlıkların tamamlandığını söyleyen askeri yetkili, öncesinde rejim güçlerinin Süveyde kenti yakınlarındaki IŞİD unsurları ile mücadeleyi tamamlayacağını kaydetti.

ŞAM'DAN GOLAN TEPELERİ YAKINLARINA FÜZE BATARYASI

Öte yandan Şam yönetimi, Suriye'nin 1967'den beri İsrail işgali altında olan Golan Tepeleri yakınlarındaki füze savunma sistemlerini güçlendirdiğini açıkladı.
Reuters'a konuşan aynı yabancı kumandan, Rus yapımı Pantsir S1 füzelerinin İsrail'e karşı hava savunma sistemlerini "en üst düzeyde" yenileyeceğini kaydetti.
Mayıs ayında İsrail, Şam yönetimine destek veren İranlı güçleri sınır ötesinden füze saldırısında bulunmakla suçlamış ve karşılığında Suriye'deki İran destekli birliklerin olduğunu belirttikleri noktalara hava saldırısında bulunmuştu.

İsrail ayrıca Suriye'deki Hizbullah unsurlarından rahatsızlığını dile getirirken, geçen hafta konuşan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, askeri güçlerinin Suriye'de Esad istediği sürece kalmaya devam edeceğini açıklamıştı.

 

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