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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
27.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İran'dan Körfez ülkelerine saldırmazlık paktı teklifi

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İran'dan Körfez ülkelerine saldırmazlık paktı teklifi

ABD ile gerilimin arttığı bir ortamda İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, son gelişmeleri ele almak için gittiği Bağdat’ta önemli mesajlar verdi. Zarif, Körfez ülkelerine bir saldırmazlık paktı teklif ettiklerini açıkladı.

IRAKLI mevkidaşı Muhammed el Hekim’le ortak basın toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakanı Zarif, Tahran’ın “askeri ve ekonomik saldırganlığa karşı kendisini güçlü bir şekilde savunacağını” söyledi. Anadolu Ajansı’nın haberine göre Zarif ayrıca, “Avrupa ülkeleri ve nükleer anlaşmanın diğer muhataplarını, anlaşma çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz” dedi. Konuşmasında ülkesinin Körfez ülkeleriyle ilişkisine dair değerlendirmede bulunan İran Dışişleri Bakanı Zarif, İran’ın, Körfez ülkeleriyle ilişkilerinin çok iyi olmasını istediğini, bu hususta tüm önerileri görüşmeye hazır ve diyaloğa açık olduğunu kaydetti.

IRAK’TAN ARABULUCULUK

Cevad Zarif, Körfez ülkelerine bir saldırmazlık paktı imzalama önerisi getirdiklerini ve Körfez’deki bütün devletler ile dengeli ilişkiler kurmak istediklerini açıkladı. Washington’un İran’a yönelik ekonomik yaptırımlarının fayda sağlamayacağının altını çizen Irak Dışişleri Bakanı Hekim de, “Irak, mevcut sorunun çözülmesi için ABD ve İran arasında arabulucu rolü oynayacak” dedi. Hekim, İran’a yönelik yaptırımlar konusunda ülkesinin tavrına ilişkin ise “Irak, ABD’nin İran’a uyguladığı tek taraflı yaptırımlara karşıdır ve komşu ülke İran’ın yanında yer almaktadır” diye konuştu.

ABD ASKERİ YIĞINAĞI

Irak’ta, terör örgütü DEAŞ’ın ortaya çıktığı 2014’ten bu yana örgütle mücadele etmek ve bölgedeki güvenlik güçlerine destek sağlamak için yaklaşık 5 bin ABD askeri görev yapıyor. Washington ve Tahran yönetimleri arasında bölgede artan gerginlikten sonra ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu’ya yaklaşık bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladığını açıklamıştı. Washington yönetimi, iki hafta önce de İran’dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile nükleer kapasiteli dört B-52 bombardıman uçağından oluşan Bombardıman Görev Gücü’nü Basra Körfezi’ne sevk etmişti.

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