İran'dan Körfez ülkelerine saldırmazlık paktı teklifi
ABD ile gerilimin arttığı bir ortamda İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, son gelişmeleri ele almak için gittiği Bağdat’ta önemli mesajlar verdi. Zarif, Körfez ülkelerine bir saldırmazlık paktı teklif ettiklerini açıkladı.
IRAKLI mevkidaşı Muhammed el Hekim’le ortak basın toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakanı Zarif, Tahran’ın “askeri ve ekonomik saldırganlığa karşı kendisini güçlü bir şekilde savunacağını” söyledi. Anadolu Ajansı’nın haberine göre Zarif ayrıca, “Avrupa ülkeleri ve nükleer anlaşmanın diğer muhataplarını, anlaşma çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz” dedi. Konuşmasında ülkesinin Körfez ülkeleriyle ilişkisine dair değerlendirmede bulunan İran Dışişleri Bakanı Zarif, İran’ın, Körfez ülkeleriyle ilişkilerinin çok iyi olmasını istediğini, bu hususta tüm önerileri görüşmeye hazır ve diyaloğa açık olduğunu kaydetti.
IRAK’TAN ARABULUCULUK
Cevad Zarif, Körfez ülkelerine bir saldırmazlık paktı imzalama önerisi getirdiklerini ve Körfez’deki bütün devletler ile dengeli ilişkiler kurmak istediklerini açıkladı. Washington’un İran’a yönelik ekonomik yaptırımlarının fayda sağlamayacağının altını çizen Irak Dışişleri Bakanı Hekim de, “Irak, mevcut sorunun çözülmesi için ABD ve İran arasında arabulucu rolü oynayacak” dedi. Hekim, İran’a yönelik yaptırımlar konusunda ülkesinin tavrına ilişkin ise “Irak, ABD’nin İran’a uyguladığı tek taraflı yaptırımlara karşıdır ve komşu ülke İran’ın yanında yer almaktadır” diye konuştu.
ABD ASKERİ YIĞINAĞI
Irak’ta, terör örgütü DEAŞ’ın ortaya çıktığı 2014’ten bu yana örgütle mücadele etmek ve bölgedeki güvenlik güçlerine destek sağlamak için yaklaşık 5 bin ABD askeri görev yapıyor. Washington ve Tahran yönetimleri arasında bölgede artan gerginlikten sonra ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu’ya yaklaşık bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladığını açıklamıştı. Washington yönetimi, iki hafta önce de İran’dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile nükleer kapasiteli dört B-52 bombardıman uçağından oluşan Bombardıman Görev Gücü’nü Basra Körfezi’ne sevk etmişti.
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