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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
08.04.2019 - 18:44, Son Güncelleme:

İran'dan jet hamle: ABD ordusunu terör örgütü olarak ilan etti

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İran'dan jet hamle: ABD ordusunu terör örgütü olarak ilan etti

ABD yönetiminin İran Devrim Muhafızları Ordusunu yabancı terör örgütleri listesine dahil etmesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten karşı hamle geldi. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldı.

İran devlet medyasında yer alan haberlere göre Zarif, aynı zamanda ülkenin Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı olan Cumhurbaşkanı Ruhani'ye CENTCOM'un terör örgütleri listesine alınmasını teklif etti.

Zarif, İran meclisinin çıkardığı "ABD'nin bölgedeki insan hakları ihlalleri ile maceraperest ve terörist adımlarıyla mücadele" kanunu uyarınca Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'nin, ABD'nin Batı Asya'da CENTCOM adıyla hareket eden askeri güçlerini İran'ın "terörist gruplar" listesine almasını önerdi.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldı.

ABD İRAN DEVRİM MUHAFIZLARINI TERÖR LİSTESİNE ALDI

ABD Başkanı Donald Trump, kısa süre önce İran Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurdu.

Beyaz Saray'dan Trump adına yapılan yazılı açıklamada, "Devrim Muhafızları Ordusu, İran hükümetinin küresel terörizm kampanyasını yönlendirme ve uygulama konusundaki ana aracıdır." ifadelerine yer verildi.

Washington yönetimi, şu ana kadar Devrim Muhafızları Ordusu ile ilişkili onlarca kişi ve kuruluşu terör listesine dahil etmişti ancak ordunun tamamını kapsayan bir karar almamıştı.

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