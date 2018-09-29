İran’dan İsrail’e: O sunum bir şov
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasını “gösteri” diye niteledi.
Zarif, “Hiçbir sanat gösterisi, İsrail’in bölgemizde atom silahları dahil olmak üzere gizli ve açıklanmamış nükleer silah programına sahip tek ülke olduğu gerçeğinin üstünü örtemez. İsrail’in yasadışı nükleer silah programını itiraf edip uluslararası müfettişlerin incelemesine açmasının zamanı geldi” dedi. Netanyahu önceki gün BM’de Tahran yakınlarında gizli bir nükleer tesis olduğu iddiasında bulunmuş, savlarını görsel içeriklerle sunmuştu.
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