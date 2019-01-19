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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
19.01.2019 - 17:29, Son Güncelleme:

İran'dan Iraklı Şii liderlere "ABD baskısı" iddiası

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İran'dan Iraklı Şii liderlere "ABD baskısı" iddiası

İran'ın, Irak'taki Şii siyasi liderlere, ABD askerlerinin ülkedeki varlığına son verilmesi için baskı uyguladığı iddia edildi.

Irak eski Dışişleri ve Maliye Bakanı Hoşyar Zebari, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada İran'ın, Iraklı Şii liderlere meclis kararıyla ABD askerlerini Irak'tan çekmeleri için baskı uyguladığını ileri sürdü.

Zebari, Irak'ın gelecek süreçte ciddi siyasi sorunlarla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

Irak Başbakanlığına bağlı ve çoğunluğu Şiilerden oluşan Haşdi Şabi ve Irak meclisinde İran'a yakın siyasi partiler ABD'nin ülkedeki askeri varlığına şiddetle karşı çıkıyor.

Haşdi Şabi çatısı altında "radikal" kanat olarak bilinen başta Kays el-Gazali liderliğindeki Asaib Ehli Hak olmak üzere diğer silahlı gruplar, ABD'nin ülkedeki askeri varlığını sona erdirmemesi halinde silaha başvuracakları tehdidinde bulunuyor.

Haşdi Şabi içinde yer alan Bedir Tugayları Komutanı ve Irak'taki seçimlerde aldığı oy oranıyla ikinci parti konumundaki Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri de Irak toprakları üzerinde böylesi bir süreçte ABD askerlerinin varlık göstermesinin herhangi bir haklı gerekçesinin olmadığı görüşünde.

Irak meclisindeki Şii partiler, Irak merkezi hükümetinin 2014'te ABD ile yaptığı stratejik anlaşmanın lağvedilmesi ve ABD askerlerinin Irak topraklarından çıkarılması için kulis yapıyor.

ABD'NİN IRAK'TAKİ ASKERİ VARLIĞI

ABD, 2003 yılında işgal ettiği Irak'ta yaklaşık 166 bin askeriyle Aralık 2011'e kadar varlık göstermiş, bu tarihten sonra Başkan Barack Obama'nın talimatı üzerine, tüm askerini Irak'tan çekmişti.

Ancak terör örgütü DEAŞ'ın, 10 Haziran 2014'te ortaya çıkmasından sonra dönemin Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin çağrısı üzerine, ABD yeniden askerlerini Irak'a gönderdi.

Irak Dışişleri Bakanlığının yayımladığı son verilere göre, iki ülke arasında 2014 yılında imzalanan askeri stratejik anlaşma uyarınca Irak'ta 5 bine yakın ABD askeri bulunuyor.

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