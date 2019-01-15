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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
15.01.2019 - 16:27, Son Güncelleme:

İran'dan Irak'la ilgili dikkat çeken ticaret mesajı

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İran'dan Irak'la ilgili dikkat çeken ticaret mesajı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "Kimse, içeriden ya da dışarıdan, (Irak'la) ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi engelleyemez. Bizim birbirimize ihtiyacımız var." dedi.

Zarif, Bağdat temaslarının ardından geldiği Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile İran-IKBY Ticaret Konferansı'na katıldı. Zarif, burada yaptığı konuşmada, ikili ticari ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Irak ile iyi ticari ilişkilere sahip olduklarını aktaran Zarif, "Kimse, içeriden ya da dışarıdan, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi engelleyemez. Bizim birbirimize ihtiyacımız var. İki ülke ve millet arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesini istiyoruz." dedi.

Irak'ta çifte gümrük uygulamasına dikkati çeken Zarif, uygulamanın kaldırılması konusunda önemli görüşmeler gerçekleştirdiğini ve sorunun çözümünün ticari ilişkilerde olumlu sonuçlar doğuracağını söyledi.

Zarif, Irak-İran sınırında "ortak ticaret merkezi" açmayı planladıklarını belirterek, "Burada beraber ham madde ve ürünlerimizi hem Irak ve İran'a hem de diğer ülkelere göndermeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"ADİL ABDULMEHDİ HÜKÜMETİNE DESTEĞİMİZ TAM"

IKBY Başbakanı Barzani ise 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki saldırıları ile petrol fiyatlarındaki düşüşün IKBY ekonomisine olumsuz yansıdığını belirtti.

IKBY'de yatırım yapan İranlılara verilmesi gereken ödenekler için çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Barzani, "Kötü günleri geri bırakmak üzereyiz. Şüphesiz yeni dönem başlıyor. Bu yeni dönemde buraya gelen yatırımcıların sorununun çözülmesi için ciddi çaba harcıyoruz." diye konuştu.

Barzani, İran ile tarihi ilişkilere sahip olduklarını ifade ederek, ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Bu arada Adil Abdulmehdi başbakanlığındaki Bağdat hükümetine desteğini yineleyen Barzani, "Adil Abdulmehdi hükümetine desteğimiz tamdır. Bağdat-Erbil arasındaki sorunların anayasa çerçevesinde çözülmesi için çalışacağız." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, 4 günlük ziyaret kapsamında önceki gün vardığı Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ve Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hekim ile bir araya gelmişti.

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