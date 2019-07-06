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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: EPA-EFE
06.07.2019 - 13:56, Son Güncelleme:

İran'dan İngiltere'ye misilleme uyarısı

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İran'dan İngiltere'ye misilleme uyarısı

İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Muhammed Ali Musevi, İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetiminin İran'a ait petrol tankerini alıkoymasına misilleme yapabileceklerini söyledi.

ABD'nin hava sahası ihlali yapan insansız hava aracının Devrim Muhafızları Ordusu tarafından düşürülmesini hatırlatan Musevi, "Zorbalık karşısında sessiz kalmayacağız. Kesinlikle bu konuda da uygun bir tepki vereceğiz. Açıkça ilan ediyorum ki İngiltere İran'ın misillemesinden korkmalıdır." dedi.

İNGİLTERE'YE AİT PETROL TANKERİNİN DURDURULDUĞU İDDİALARINA YALANLAMA

Öte yandan İran devlet televizyonu "Basra Körfezi'nde İngiliz petrol tankerinin durdurulduğuna yönelik bazı medya organlarının hatalı kaynaklardan naklettiği haberler, bölgedeki yetkililer tarafından yalanlanmıştır." açıklamasında bulundu.

Küresel deniz trafiğini izleyen Marine Traffic, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura Limanı'na doğru hareket eden İngiltere'ye ait Pacific Voyager adlı petrol tankerinin yaklaşık 3 saat önce Basra Körfezi'nde durduğunu ve durumunu da "komuta altında değil" şeklinde değiştirdiğini gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Cebelitarık Özerk Hükümet Başkanı Fabian Picardo, perşembe günü yaptığı açıklamada, sabahın ilk saatlerinde Cebelitarık liman görevlileri ve bağlı memurların yasayı uygulayarak sahil güvenlik ekiplerinin yardımıyla Suriye'ye ham petrol götüren bir tankeri durduklarını, tanker ve yükünün alıkonulduğunu bildirmişti.

"Grace 1" adlı geminin, Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulduğunu vurgulayan Picardo, "Grace 1'in Suriye'de Banyas rafinerisine ham petrol taşıdığına inanmak için geçerli sebeplerimiz var. Bu rafineri, Suriye'ye karşı AB yaptırımlarına tabi bir işletmeye ait." ifadesini kullanmıştı.

Bunun üzerine İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'ı bakanlığa çağırarak bu gelişmeyle ilgili rahatsızlığını bildirmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Tahran'a ait petrol tankerinin Cebelitarık'ta İngiliz güçleri tarafından "kanunsuz bir şekilde alıkonulduğunu" savunmuştu.

İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Genel Sekreteri Muhsin Rızayi, İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetiminin İran'a ait petrol tankerini alıkoyması nedeniyle Londra'ya misilleme yapılmasını istemişti.

AB, Suriye'ye karşı yaptırım kararını 2011 sonunda alırken, petrol ambargosunu da içeren yaptırımlarını 1 Haziran 2020'ye kadar uzatmıştı.

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