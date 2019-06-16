İran'dan İngiltere adımı
İRAN, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’ın Umman Körfezi’ndeki iki tankere yönelik saldırının sorumlusu olarak İran’ı işaret etmesi üzerine, bu ülkenin Tahran Büyükelçisi Rob Maker’i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
Hunt’ın delil ve belge olmadan İran’ı itham ettiği belirtilerek, Tahran yönetiminin Hunt’ı kınadığı ve bu konuda duyulan rahatsızlığın Londra’ya iletildiği bildirildi. CICA zirvesinde konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise ABD’nin tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmanın sürdürülmesi için anlaşmanın taraflarından olumlu adımlar beklediklerini aksi halde İran’ın anlaşmayı sürdüremeyeceğini duyurdu.
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