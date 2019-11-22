İran'dan geniş çaplı hava savunma tatbikatı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİran'dan geniş çaplı hava savunma tatbikatı
GeriDünya İran'dan geniş çaplı hava savunma tatbikatı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
22.11.2019 - 09:30, Son Güncelleme:

İran'dan geniş çaplı hava savunma tatbikatı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İran'dan geniş çaplı hava savunma tatbikatı

İran ordusu, Simnan eyaletinde Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı hava sahasının simüle edileceği geniş çaplı hava savunma tatbikatıbaşlattığını duyurdu.

İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, Simnan eyaletinde 416 bin kilometrekarelik alanda icra edilecek tatbikatta İran ordusunun, ülkenin hava sahasını muhtemel düşman tehditlerine karşı koruma konusundaki yeteneklerinin test edilmesi amaçlanıyor.

"Velayet Seması Savunucuları 98" adı verilen tatbikata ilişkin bilgi veren İran Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Sebahiferd, tatbikatta en zorlu ve gerçekçi savaş koşullarının uygulanacağını belirterek, "Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazında keşif, tespit ve çatışma için kullandığımız tüm teçhizat ve sistemler, tatbikatta yer alacak. Tatbikatın ilk aşamasında simüle edilen düşman hedeflerinin keşif ve tespiti yapılacak, ikinci aşamada ise tehditler hedef alınacak." dedi.
Sebahiferd, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı hava sahasının simüle edileceği tatbikatta yerli üretim hava savunma sistemleri, insansız hava araçları ve çeşitli tipte füzelerin test edileceğini aktardı.

Tatbikatın, Tahran ile Washington arasındaki gerginliğin sürdüğü bir dönemde ve ABD'nin Basra Körfezi'ne 6 ay aradan sonra yeniden uçak gemisi göndermesinin ardından yapılması dikkati çekti.

ABD medyasında yer alan haberlere göre,USS Abraham Lincoln, önceki gün Beyaz Saray'ın talimatıyla 6 ay sonra ilk kez Basra Körfezi'ne hareket etmişti.
İran haziran ayında Hürmüz Boğazı üzerinde hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD'ye ait RQ-4 Global Hawk tipi bir insansız hava aracını düşürmüştü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle