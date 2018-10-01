İran’dan füzeli gövde gösterisi
İran’ın Ahval kentindeki terör saldırısına yanıtı, orta menzilli balistik füzelerle Suriye’deki terör örgütü DEAŞ’ın elinde olan bölgedeki hedefleri vurmak oldu. İran’ın batısından fırlatılan 6 füze, Irak üzerinden 570 kilometre yol kat etti. Füzelerden birine ABD, İsrail ve Suudi Arabistan aleyhinde sloganlar yazıldı.
İranlı Fars Haber Ajansı’na göre, dün yerel saatle sabaha karşı 02.00’de İran Devrim Muhafızları tarafından ülkenin batısındaki Kermanşah kentinden atılan 6 balistik füze DEAŞ’ın faal olduğu Suriye’nin doğusundaki petrol zengini Deyrizor vilayetinde Irak’la sınır Bukemal kentinin kuzeyindeki hedefleri vurdu. Bukemal kentinin büyük bölümü Esad rejiminin elinde olsa da şehrin kuzeyinde DEAŞ’lıların faal olduğu biliniyor. Merkezi İngiltere’de olan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin başkanı Rami Abdülrahman da, Amerikan AP’ye açıklamasında füzelerin bu kentin kuzeyindeki DEAŞ’ın elinde bulunan Heccin kasabasındaki hedefleri vurduğunu söyledi. ABD de burada terör örgütü YPG’nin ana unsur olduğu SDG ile operasyon düzenliyor.
FÜZELERE SLOGAN
İranlı resmi Fars haber ajansı da, füzelerin Kermanşah kentinden fırlatılış anına dair video yayınladı. Füzelerden birinin üzerine Farsça “ABD’ye ölüm”, “İsrail’e ölüm” ve “El Suud’a ölüm” yazıldığı görüldü. Füze saldırısını gerçekleştiren Devrim Muhafızları da, “Demir yumruğumuz düşmanların her türlü fesatlık ve kötülüğüne kararlı ve ezici bir yanıt vermeye hazırdır” açıklamasını yaptı. Devrim Muhafızları, taarruz sırasında 7 insansız hava aracının da hedefleri bombaladığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları’nın resmi haber sitesi Sepah News de, füze saldırısının Suriye’nin doğusundaki ABD ve bölgesel güçlerin desteklediği “tekfiri teröristleri” hedef aldığını açıkladı.
IRAK ÜZERİNDEN SEYİR
Fars Haber Ajansı saldırıda 750 km menzilli “Zülfikar” ve 800 km menzilli “Kıyam” balistik füzelerinin kullanıldığını bildirdi. Füzeler 570 kilometre yol kat edip Irak üzerinden geçip Suriye’de Fırat Nehri’nin doğu kıyısındaki Bukemal civarında hedeflerine ulaştı.
İran’ın Ahvaz kentinde22 Eylül’de İran-Irak Savaşı’nın başlamasının 38’inci yılı münasebetiyle gerçekleştirilen geçit törenine yönelik terör saldırısında 29 kişi ölmüştü. Saldırıyı hem etnik Ahvaz Ulusal Direnişi hem de DEAŞ üstlenmişti. Tahran, ABD, İsrail ve Suudi Arabistan’ı suçlamıştı.
KOALİSYON: SALDIRIYI DEĞERLENDİRİYORUZ
İran füzelerinin Deyrizor’da hedef aldığı bölge, aynı zamanda DEAŞ’a karşı ABD destekli terör örgütü YPG’nin ana unsuru olduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin de (SDG) kısa süre önce geniş kapsamlı operasyon başlattığı bir coğrafya. İran’ın saldırısıyla ilgili ABD öncülüğündeki Koalisyon, İran’ın pazartesi sabaha karşı bir füze saldırısı düzenlediğini doğruladı. Koalisyon Sözcüsü Amerikalı Albay Sean Ryan, “Şu noktada Koalisyon, halen herhangi bir tahribat olup olmadığını ve Koalisyon güçlerinin tehlikede olup olmadığını değerlendiriyor” dedi.
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