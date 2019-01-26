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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
26.01.2019 - 09:43, Son Güncelleme:

İran'dan Fransa'ya füze programı tepkisi

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İran'dan Fransa'ya füze programı tepkisi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, "İran füzelerinin kapasitesi müzakereye açık değildir. Bu nokta İran ile Fransa arasında yapılan siyasi müzakerelerde Fransa'nın bilgisine sunulmuştur." dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın balistik füze programıyla ilgili yeni yaptırım tehditlerinin iki ülke arasındaki iş birliğine ve siyasi müzakerelerdeki hakim ruha aykırı olduğunu savundu.

Kasımi, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'ın füze programına yönelik yaptırım tehditleri üzerine yaptığı yazılı açıklamada Paris yönetimini eleştirdi.

Füze kapasitesinin artırılmasının ulusal güvenliğin teminatı ve meşru savunma kabiliyetinin bir parçası olduğunu ileri süren Kasımi, bu programın caydırıcılık doktrinine dayandığını ifade etti.

İran'ın, bölgede barış ve istikrarın kalıcı olmasından yana olduğunu ancak ABD ile Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin yüksek sayıda sofistike ve hücum silahları sattığını iddia eden Kasımi, silah satışlarının bölgedeki denge ve istikrarın bozulmasının temel faktörü olduğunu savundu.

İrandan Fransaya füze programı tepkisi

İran'ın savunma kabiliyetinin artırılmasının "mevcut reel tehditlerin" değerlendirilmesi sonucunda planladığını aktaran Kasımi, "İran ne kadar gerekli görürse o kadar güçlendirmeye devam edecek. İran füzelerinin kapasitesi müzakereye açık değildir. Bu nokta İran ile Fransa arasında devamlı olarak yapılan siyasi müzakerelerde Fransa'nın bilgisine sunulmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

"AVRUPA'NIN YAPTIRIMLARI MUAMELEMİZİ GÖZDEN GEÇİRMEMİZE YOL AÇACAK"

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'ın füze programı bağlamında yeni yaptırım tehditlerinin iki ülke arasındaki iş birliği ve siyasi müzakerelerdeki hakim ruha aykırı olduğunu ifade eden Kasımi, "Avrupa ülkelerinin her türlü yeni yaptırımı, İran'ın bu ülkelerle olan muamelesini gözden geçirmesine yol açacaktır." ifadesini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, bugün Paris'te gazetecilere yaptığı açıklamada, balistik füze programıyla alakalı İran ile yapılan müzakerelerin sonuca ulaşmaması durumunda Tahran'a yaptırım uygulayacaklarını söylemişti. Le Drian, daha önce de İran'ın balistik füze programının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararına aykırı olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.

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