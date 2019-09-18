İran'dan flaş Suudi Arabistan açıklaması: Saldırı bir uyarı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİran'dan flaş Suudi Arabistan açıklaması: Saldırı bir uyarı
GeriDünya İran'dan flaş Suudi Arabistan açıklaması: Saldırı bir uyarı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Hurriyet.com.tr/ Dış Haberler
18.09.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

İran'dan flaş Suudi Arabistan açıklaması: Saldırı bir uyarı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İran'dan flaş Suudi Arabistan açıklaması: Saldırı bir uyarı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Suudi Arabistan'ın, petrol tesislerine yapılan saldırıyı Yemen'deki savaşı sona erdirmeleri için bir uyarı olarak görmeleri gerektiğini söyledi.

Ruhani yaptığı açıklamada, ABD ile Suudi destekli askeri koalisyonunu bölgede bir çatışma başlatmakla suçladı.

Öte yandan İran Savunma Bakanı, Tahran'ın saldırılarda hiçbir rolünün olmadığını açıklayarak iddiaları reddetti.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikaya dün cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlenmişti.

Ölen ya da yaralananın olmadığı SİHA saldırısıyla ilgili Yemen'de faaliyet gösteren İran destekli Husi milisleri saldırıyı üstlenmişti.

ABD, Suudi Arabistan'da petrol tesislerine yapılan saldırının İran'dan düzenlendiğini ve saldırıda kullanılan insansız hava araçları (İHA) ile füzelerin kalkış noktalarını tam olarak tespit ettiklerini açıklamıştı.

Dün ABD resmi makamları, Suudi Arabistan'a yapılan saldırıda seyir füzelerinin kullanıldığını belirtmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
İran'dan flaş Suudi Arabistan açıklaması: Saldırı bir ikaz
Türk-Amerikan ilişkileri ABD Kongresinde tartışıldı
AB'den İsrail'e uyarı
İspanya 10 Kasım'da erken seçime gidiyor