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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
14.05.2019 - 12:42, Son Güncelleme:

İran'dan Filistin'de referandum çağrısı

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İran'dan Filistin'de referandum çağrısı

İran, halkın kendi kaderini belirleyebilmesi için Filistin'de Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin katılacağı referandum çağrısı yaptı.

İran Dışişleri Bakanlığı, Filistin'de Nekbe'nin (Büyük Felaket) 71. yılı dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası toplumun Filistin toprakları ve Kudüs'ün İsrail işgalinden kurtarılması, Filistin halkına kendi kaderini belirleme hakkı tanınması ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin hükümeti oluşturulması konusunda sorumlu olduğu belirtildi.

"İSRAİL ULUSLARARASI BARIŞ VE GÜVENLİK İÇİN GERÇEK BİR TEHDİT HALİNE GELMİŞTİR"

Uluslararası toplumdan İsrail işgaline karşı kararlı adımlar beklendiği ifade edilen açıklamada, "Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler dahil olmak üzere tüm yerel sakinlerin katılımıyla referandum düzenlenmesi hususunda gerekli koşullar sağlanmalıdır." denildi.

Açıklamada ayrıca "Büyük Felaket" olarak adlandırılan 14 Mayıs 1948'den bu yana Filistin topraklarında barış ve istikrarın olmadığına vurgu yapılarak, "Nekbe Günü'nde işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde savaş, cinayet ve işgalcilikle varlığını sürdüren siyonist rejim denilen gayrimeşru bir varlık doğdu. Tüm bölgesel krizlerin sebebi olan bu rejim, bugün uluslararası barış ve güvenlik için gerçek bir tehdit haline gelmiştir." ifadelerine yer verildi.

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