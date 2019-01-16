İran'dan dikkat çeken uydu açıklaması
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, uzaya yeni uydular fırlatacaklarını söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, önümüzdeki aylar içinde kendi ürettikleri roketlerle uzaya yeni uydular fırlatacaklarını açıkladı.
İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Peyam (Mesaj) adlı uydunun 15 Ocak Salı günü yerel saatle 04.00'te İmam Humeyni Uzay Üssü'nden fırlatıldığını duyurmuştu.
Cehromi, uydu taşıyıcı roketin fırlatmadan sonraki ilk ve ikinci aşamaları başarıyla gerçekleştirdiğini ancak uydudan ayrılma aşamasının başarısız olduğunu belirterek şunları söylemişti:
"Uydunun taşıyıcıdan ayrılma hızı uygun değildi, gerekli hıza ulaşamadı. Ne yazık ki son aşamada uydu yörüngeye yerleşemedi."
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