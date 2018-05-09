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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
09.05.2018 - 09:00, Son Güncelleme:

İran'dan çok sert sözler... Vekiller ABD bayraklarını yaktı

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ABD Başkanı Trump, Barack Obama'nın 2015 yılında İran'la P5+1 ülkeleriyle birlikte imzaladığı nükleer anlaşmadan ayrılma kararı aldı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD'nin bu kararını, “Yasa dışı, kanunlara aykırı ve uluslararası anlaşmaları tahrip ediyor” olarak değerlendirdi. Trump'ın kararına tüm dünyada tepki gelirken İranlı milletvekilleri ABD bayrağını ateşe verdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile varılan nükleer anlaşmadan ABD’nin çekileceğini açıklamasının ardından, Suudi Arabistan, "petrol arzında oluşabilecek açıkları" kapatmak için işbirliği yapabileceğini açıkladı.

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  • Trump kararını duyurdu İranda öfke çok büyük...
  • Trump kararını duyurdu İranda öfke çok büyük...
  • Trump kararını duyurdu İranda öfke çok büyük...
  • Trump kararını duyurdu İranda öfke çok büyük...
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ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyasının ana unsurlarından olan İran ile uluslararası toplum arasında 2015’te varılan nükleer anlaşmadan çekilme vaadini koltuğa oturduktan yaklaşık 15 ay sonra dün gerçekleştirdi. Trump dünyanın beklediği 11 dakikalık konuşmasına İran rejimi için “dünyadaki baş terör destekçisi devlet” sözleriyle başladı.

İranlı milletvekilleri, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesine tepki göstererek, meclisteki oturum sırasında ABD bayrağını ve nükleer anlaşma metnini ateşe verdi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, meclisin sabahki oturumunda bazı milletvekilleri, ABD aleyhinde "Amerika'ya ölüm" diye sloganlar attı.

İrandan çok sert sözler... Vekiller ABD bayraklarını yaktı

SUUDİLERDEN HAMLE GELDİ

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’ya konuşan bir Enerji Bakanlığı yetkilisi, ülkesinin, "oluşabilecek arz açıklarının etkisini azaltmak için, OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) içinden ya da dışından büyük üreticiler ve tüketici ülkeler ile işbirliği" yapabileceğini söyledi.

Yetkili, "ABD’nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından, Suudi Arabistan, petrol piyasalarında üretici ve tüketici ülkeler lehine istikrarın korunmasını ve küresel büyümenin sürdürülebilirliğini desteklemeyi taahhüt ediyor" dedi.

Trump’ın İran nükleer anlaşmasından çıkma kararını açıklamasının hemen ardından, Suudi Arabistan, kararı desteklediğini ve karardan memnuniyet duyduklarını açıkladı.

MECLİS BAŞKANI LARİCANİ'DEN SERT SÖZLER

İran parlamento başkanı Ali Larijani, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesini 2015 tarihli İran nükleer anlaşmasından çekme kararının, anlaşmayı ihlal ettiğini ve bu adımın ABD'yi yalnız bırakacağını söyledi. Larijani devlet televizyonunda şöyle konuştu:

"Trump'ın nükleer anlaşmayı terk etmesi diplomatik bir şovdur... Bu durumda İran da taahhütlerini sürdürmekle yükümlü değildir. (Bu durum) barış ve güvenlik için bir tehdittir...

Anlaşmaya imza koyan Avrupalı tarafların kendi vaatlerini yerine getirip getirmeyeceklerini bilmiyorum." "Belli ki Trump sadece gücün dilinden anlıyor."

Trump'ın dün açıkladığı karar, ABD'yi nükleer anlaşmadan çekerek Ortadoğu'da çatışma riskini artırıyor, ABD'nin Avrupalı müttefiklerini rahatsız ediyor ve küresel petrol arzı üzerindeki belirsizliği artırıyor.

Obama yaptı Trump bozdu
Obama yaptı Trump bozdu

Laricani, "İran Atom Enerjisi Kurumu, nükleer faaliyetlere yeniden başlamak için tamamen hazır olmalıdır." dedi.

ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmadan ayrıldığını ve İran'a ağır ekonomik yaptırımların yeniden hayata geçirileceğini belirtmişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise nükleer anlaşmanın diğer 5 ülke arasında devam edeceğini açıklamıştı.

Söz konusu anlaşma, Obama döneminde İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri (ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa), Almanya ve İran arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanmıştı. Anlaşmaya imza koyan diğer ülkeler, eksiklerin giderilerek anlaşmanın korunması gerektiğini savunuyor.

 

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