Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>İran'dan çok sert 'Afrin' çıkışı! 'YPG işgalci'

    İran'dan çok sert 'Afrin' çıkışı! 'YPG işgalci'

    DHA
    24.01.2018 - 09:59 | Son Güncelleme:

    İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Yüksek Askeri Danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, Türkiye’nin Afrin operasyonunu değerlendirerek, terör örgütü YPG’nin Suriye’nin milli egemenliğini ihlal ederek Akdeniz’e açılmak için Afrin’i "işgal" ettiğini söyledi.

    İran’ın resmi haber ajansı IRNA’nın haberine göre, Türkiye’nin terör örgütü PKK-YPG’ye karşı Afrin’de sürdürdüğü Zeytin Dalı operasyonuna ilişkin basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan Tümgeneral Safevi, "ABD’nin yeni yıldaki ana stratejisinin bölgedeki çatışma alanlarını korumak" olduğunu ileri sürdü.

    Safevi, "ABD, 30 bin kişilik bir güç oluşturup Türkiye’nin güneyiyle Irak’ta Kürtler için otonom bir bölge kurmak istiyor. Diğer taraftan Kürtler bunun kalıcı olması için Akdeniz’e ulaşmaya ihtiyaçlarının olduğunu biliyor ve bu yüzden Afrin’i işgal ettiler. Kürtlerin bu hamlesi Suriye’nin milli egemenliğinin ihlaldir." iddiasında bulundu.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri