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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
20.12.2018 - 14:49, Son Güncelleme:

İran'dan çok önemli İsrail itirafı!

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İran'dan çok önemli İsrail itirafı!

İran İstihbarat Bakanlığı Casuslukla Mücadele Birimi Genel Müdürü, İran istihbarat servislerinin İsrail yönetimi içinde güçlü nüfuzu olduğunu ileri sürdü.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, ismi açıklanmayan Casuslukla Mücadele Birimi Genel Müdürü, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail ajanlarının "belirli aralıklarla" İran'a gittiği yönündeki iddiasına bir açıklamayla cevap verdi.

Açıklamada, "Netanyahu'nun bu tür hikâyeler anlatmaya hakkı var. Çünkü İsrailli bakanın İran için casusluk yapması ve İran istihbarat servislerinin İsrail yönetimi içindeki güçlü nüfuzu, onu içeriden ve dışarıdan ağır bir baskıyla karşı karşıya bırakmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Netanyahu'nun son olarak, İsrailli siyasilerin, güvenlik personelinin ve milletvekillerinin İran istihbarat servisleriyle bağlarının araştırılması için sıkı takibe alınması yönünde İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet'e (Şabak) talimat verdiği öne sürülen açıklamada, "Bu talimat meselenin hakikatini ortaya koyuyor. Netanyahu, izahata ihtiyaç duyuyor." ifadelerine yer verildi.

Yerel basında daha önce de çeşitli demeçleri yayımlansa da İran İstihbarat Bakanlığı Casuslukla Mücadele Birimi Genel Müdürü'nün ismi açıklanmıyor.

NETANYAHU TOPLANTIDA AÇIKLAMIŞTI

Binyamin Netanyahu, İsrailli diplomatlarla 17 Aralık'ta bir araya geldiği toplantıda, İsrail ajanlarının İran'ın "nükleer emellerini" engellemek için bu ülkede operasyonlarına devam ettiğini belirtmişti.

İran'ın nükleer programına karşı tüm dünyada mücadele ettiklerini dile getiren Netanyahu, "Ne olup bittiğini görmek için belirli aralıklarla İran'ı da ziyaret ediyoruz." ifadesini kullanırken daha fazla ayrıntı vermemişti.

Netanyahu, nisan sonunda yaptığı açıklamada da İsrail istihbaratının İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını iddia etmişti.

İsrail'de eski bakan ve milletvekili Gonen Segev, "İran adına casusluk yapmakla" suçlanıyor. Ekvator Ginesi'nde mayıs ayında gözaltına alınan ve ülkesine iade edilen Segev'in yargılaması sürüyor.

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