İran'dan Çin'e 'nükleer' eleştiri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİran'dan Çin'e 'nükleer' eleştiri
GeriDünya İran'dan Çin'e 'nükleer' eleştiri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
31.01.2019 - 13:14, Son Güncelleme:

İran'dan Çin'e 'nükleer' eleştiri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İran'dan Çin'e 'nükleer' eleştiri

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Çin'in Arak Ağır Su Reaktörü'nün yeniden yapılandırılmasıyla ilgili çalışmaları yavaşlattığını ve İran'ın reaktörle ilgili projeyi kendisinin sürdürebileceği uyarısında bulundu.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, İran devlet televizyonunda yayınlanan bir programda ülkesinin nükleer programıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İran lideri Ali Hamaney'in 190 bin uranyum ayrıştırma birimi (SWU) kapasitesine ulaşma talimatları doğrultusunda tüm hazırlıkların tamamlandığını aktaran Salihi, "Bu hazırlıklar, gelişmiş santrifüj montaj hattı ile gerekli ekipmanların inşasını içeriyor." dedi.

ÇİN'E ARAK'TAKİ ÇALIŞMALARI YAVAŞLATMA ELEŞTİRİSİ

Salihi, İran ile imzalanan nükleer anlaşma kapsamında, Arak Ağır Su Reaktörü'nün yeniden yapılandırılmasıyla ilgili temel aşamaların tamamlandığını ve İran ile birlikte Çin ve ABD'li uzmanlar tarafından oluşturulan çalışma grubunun da bunu onayladığını söyledi.

Buna karşın ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden sonra reaktörün yapılandırılmasıyla ilgili Çin'in çalışmaları yavaşlattığını belirten Salihi, şöyle konuştu:

"Reaktörün yeniden yapılandırılmasıyla ilgili ayrıntılı aşamalarda henüz yolun yarısındayız. ABD Başkanı'nın (Donald Trump) baskıları nedeniyle çalışmalar çok yavaşladı. Eğer devam etmeyeceklerse bu işi biz sürdüreceğiz. Kendimizi en kötü şartlara hazırladık ve bununla ilgili çeşitli seçeneklere sahibiz."

Nükleer müzakereler döneminde Batı ülkeleri, Arak Ağır Su Reaktörü'ne yönelik endişelerini belirtmiş, İran'dan reaktörün kapatılarak çok daha az miktarda plütonyum üretecek başka bir reaktör kurmasını talep etmişti.

İran ise Arak Ağır Su Reaktörü'ne tıbbi ihtiyaçlara yönelik radyoizotoplar üreteceği için gerek duyulduğunu belirterek talepleri reddetmiş ancak daha sonra endişeleri gidermek amacıyla reaktörü yeniden yapılandırarak normal üretimin beşte biri oranında plütonyum üretmeyi teklif etmişti. Bu doğrultuda İran ile Çin, Nisan 2017'de reaktörün yenilenmesiyle ilgili anlaşmayı imzalamıştı.

YEZD EYALETİNDE "SARI KEK" ÜRETME TESİSLERİ KURULACAK

Yezd eyaletine bağlı Erdekan'daki nükleer tesisten İsfahan'da bulunan Uranyum Dönüştürme Tesisi'ne nükleer reaktörlerde yakıt olarak kullanılan 30 ton (öğütülmüş uranyum oksit) gönderildiğini de aktaran Salihi, Yezd eyaletinde daha fazla sarı kek üretme tesisleri kurulacağını açıkladı.

Salihi, "Yezd'de yakın zamanda buna benzer tesislere sahip olacağız." ifadesini kullandı.

Uranyum filizinin saflaştırılmasıyla ulaşılan ve “sarı kek” olarak adlandırılan öğütülmüş uranyum oksit, nükleer tesislerde yakıt olarak kullanılıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sudan'da iki gösterici öldü

ABD'de hükümetin açılma çabaları sonuç getirmedi

Dünya ayağa kalktı! Askeri müdahale mesajı kriz yarattı

Son dakika... Rusya'dan Venezuela açıklaması