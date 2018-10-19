İran’dan Çin’e 22 milyon varil petrol sevkıyatı
ABD’nin İran’ın petrol ihracatına karşı yaptırımları kasım ayı başında devreye girmeden önce Tahran, kuzeydoğu Çin’deki Dalian limanına, şimdiye kadar eşi görülmemiş büyük miktarlarda ham petrol gönderiyor.
Reuters’ın verilerine göre, İran Ulusal Tanker Şirketi’ne (NITC) ait süper tankerlere yüklenen 22 milyon varil petrol Dalian limanına doğru yola çıktı. Bu tankerler ekim ve kasım ayları içinde Dalian’a varmış olacak. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üçüncü büyük üreticisi olan İran’a yaptırımlar 4 Kasım’da yürürlüğe girecek. İran’ın önceden Çin’de stok yaptığı tahmin ediliyor.
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