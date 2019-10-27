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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
27.10.2019 - 21:00, Son Güncelleme:

İran'dan 'Bağdadi' yorumu: DEAŞİZMİN sonu olmayacak

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İran'dan 'Bağdadi' yorumu: DEAŞİZMİN sonu olmayacak

 İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesine ilişkin, "Bin Ladin'in ölümüyle terörün kökü kurutulmadığı gibi Bağdadi'nin ölümü de DEAŞİZM'in sonu olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Rebii, sosyal medya hesabından Bağdadi'nin ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, ABD'yi eleştirerek, örgütün büyümeye devam ettiğini savundu.
DEAŞ'ın dünya kamuoyunda İslam algısını tahrip ve insanlığın kalbine ölüm düşüncesini enjekte ettiğini belirten Rebii, "Bağdadi'nin ölümü, baskıcı ve tahripkar terörizmin sembolünün yok edilmesi demektir. Bin Ladin'in ölümüyle terörün kökü kurutulmadığı gibi Bağdadi'nin ölümü de DEAŞİZM'in sonu olmayacaktır." yorumunu yaptı.

DEAŞİZM'in yapısının bombalar ve toplarla ortadan kalkamayacağını ve örgütün bölgesel petro-dolar ve tekfiri düşüncelerle yeşermeye ve gelişmeye devam ettiğini savunan Rebii, bu iki kaynağın kurutulması gerektiğini belirtti.

Rebii, ABD'nin medeniyet söylemini kendi tekeline almaya, askeri müdahaleler ve yaptırımlarla da kendini terörle mücadelenin temsilcisi gibi göstermeye çalıştığını ileri sürerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Terörizm, Orta Doğu ve Afrika'da ABD'nin askeri politikaları, petrolü sömürmesi ve baskıcı rejimleri desteklemesi neticesinde doğmuştur. İran, uluslararası alanda şiddetten arınmış bir dünya için aşırıcılıkla mücadelede ve DEAŞ ile savaşta öncülerden biri olmuştur. İran DEAŞİZM ile diplomatik, stratejik ve ideolojik yaklaşımı savunmaktadır."

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