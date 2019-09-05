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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
05.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İran’dan Avrupa’ya iki ay daha süre

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İran’dan Avrupa’ya iki ay daha süre

İran hükümeti, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın korunmasına yönelik yeni şartlar sunmaları için imzacı Avrupa ülkelerine iki ay daha süre verdi. Tahran’ın Avrupa’ya daha önce tanıdığı süre cuma günü sona eriyordu. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün devlet televizyonundan yayınlanan konuşmasında, Avrupa ülkeleriyle diplomatik temaslardan birkaç gün içinde sonuç alınmasının ihtimal dâhilinde olmadığını söyledi.

Ruhani, “Avrupa’nın verdiği taahhütleri yerine getirmesi için iki ay daha süresi olacak” diye konuştu. AB ile müzakerelerde ihtilaflı birçok önemli konuyu çözmelerine karşın cuma gününe kadar bir sonuca varmalarının uzak ihtimal olduğuna dikkat çeken Ruhani, nükleer faaliyetleri hızlandırma noktasında ‘üçüncü aşamaya’ geçtiklerini duyurdu.

YAPTIRIMLAR UZAYA TAŞINDI

Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı, İranlı üç uzay araştırma firmasını ‘füze yapımında rol aldıkları’ gerekçesiyle yaptırım listesine aldı. Bu şirketlerin isimleri İranlı Astronotic Araştırma Enstitüsü, İran Uzay Ajansı ve İran Uzay Araştırma Merkezi olarak duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İran’ın uzay araştırma çalışmaları adı altında balistik füze geliştirme faaliyetlerine izin verilmeyeceği vurgulandı.

TRUMP GÖRÜŞMEK İSTİYOR

Yeni yaptırımlara karşın ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile New York’taki BM zirvesi sırasında görüşmek istediğini bir kez daha dile getirdi. Gazetecilerin bu yöndeki sorusuna “Elbette, her şey mümkün” yanıtını veren Trump, “Sorunlarını çözebilmek istiyorlar. 24 saatte bunu çözebiliriz” dedi. Trump daha önce de İran lideriyle görüşmek istediğini dile getirmişti. Tahran yönetimi ise yaptırımlar sürdüğü müddetçe müzakere önerilerini reddediyor.

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