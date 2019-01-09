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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
09.01.2019 - 07:24, Son Güncelleme:

İran'dan Avrupa ülkelerine 'teröristleri himaye' suçlaması

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İran'dan Avrupa ülkelerine 'teröristleri himaye' suçlaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hollanda ve Danimarka makamlarının İran ile ilgili açıklamalarına cevap verdi.

Aralarında Danimarka, Hollanda ve Fransa'nın da bulunduğu Avrupa ülkelerinin "12 bin İranlıyı öldüren ve Saddam'ın Irak Kürtlerine karşı işlediği suçlara ortak olan" Halkın Mücahitleri Örgütü ile "masum İranlıları öldüren Avrupa'daki diğer teröristlere ev sahipliği yaptığını" ileri süren Zarif, "İran'ı suçlamak, Avrupa'yı teröristleri barındırma sorumluluğundan kurtarmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesi (AIVD) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hollanda'da 2015 ve 2017'de İran asıllı kişilerin suikastlarında İran'ın bağlantısı olduğuna dair güçlü ipuçları olduğu açıklanmıştı. Dışişleri Bakanı Stef Blok ise konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Hollanda'nın tavsiyesi üzerine Avrupa Birliği'nin (AB) bugün İran istihbarat servisine ve bazı yöneticilerine yaptırım uyguladığını belirterek, bu kişilerin Avrupa'daki finansal varlıklarının dondurulduğunu ve Avrupa'ya seyahatlerinin yasaklandığını bildirmişti.

Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen ise AB'nin, İran istihbarat servisine yaptırım uygulayacağını bildirerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Avrupa dış politikası için önemli bir zafer. AB, İran istihbarat servisine, Avrupa topraklarında suikast planladığı için yaptırım uygulamaya karar verdi. Bu tür davranışların AB'de kabul edilmeyeceğini göstermek için çok güçlü bir karar."

İran; İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Fransa gibi ülkeleri Halkın Mücahitleri Örgütü, El Ahvaziye örgütü ve diğer silahlı muhalif oluşumlara destek vermekle suçluyor.

İran'ın terör örgütü olarak gördüğü Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi'nin (ASMLA) kurucusu Ahmed Mola Nissi, 8 Kasım 2017'de Hollanda'nın Lahey kentinde evinin önünde, Halkın Mücahitleri Örgütü üyesi Muhammed Samadi ise 15 Aralık 2015'te Almere kentinde suikasta uğramıştı.

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