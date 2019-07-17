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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
17.07.2019 - 18:50, Son Güncelleme:

İran'dan açıklama: "Silah satan olmayınca kendimiz ürettik"

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İran'dan açıklama: "Silah satan olmayınca kendimiz ürettik"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin kendi savunma araçlarını üretmeye mecbur kaldığını ve ABD'nin Orta Doğu'daki ülkelere silah satışına son vermesi gerektiğini açıkladı.

Zarif, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, üstü kapalı olarak ABD'nin Orta Doğu'daki ülkelere silah satmasını ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "İranlılar füze programlarıyla ilgili müzakere yapmaya hazır." sözlerini eleştirdi.

İrandan açıklama: Silah satan olmayınca kendimiz ürettik

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif

İran-Irak arasında (1980-1988) yaşanan savaşta hasar gören İran'ın Hürremşehr kenti ile Gazze ve Yemen'den fotoğraflar paylaşan Zarif, "Saddam, 8 yıl boyunca doğu ve batı tarafından kendisine verilen füze ve bombaları üzerimize yağdırdı. O şartlarda, hiç kimse kendimizi savunmamız için bize silah satmadı. Bizim, kendi savunma araçlarımızı üretmekten başka hiçbir seçeneğimiz yoktu.

Şimdi ise şikayet ediyorlar. ABD, meseleyi saptırmak yerine yeni Saddamlara silah satışını sona erdirmelidir." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo dün Beyaz Saray'daki kabine toplantısında, "İranlılar ilk kez füze programlarıyla ilgili olarak müzakere yapmaya hazır olduklarını söylediler." açıklamasını yapmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi de bugün Twitter hesabından paylaştığı mesajında, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in balistik füze programıyla ilgili yaptığı açıklamanın müzakereye hazırlık anlamına gelmediğini ifade etmişti.

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