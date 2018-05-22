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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ANKARA (AA)
22.05.2018 - 20:16, Son Güncelleme:

İran'dan ABD'yi kızdıracak 'uranyum' açıklaması

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İran'dan ABD'yi kızdıracak 'uranyum' açıklaması

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, yüksek düzeyde uranyum zenginleştirmek için gerekli hazırlıkların yapıldığını söyledi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'in haberine göre Salihi, İran Meclisi Teknoloji, Eğitim ve Araştırma Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. 

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Salihi, komisyona anlaşma öncesindeki nükleer programa geri dönüş için hazır olduklarını bildirdiğini aktardı. 

Salihi, ülkedeki nükleer faaliyetlerin 2015'te imzalanan anlaşma kapsamında ticari hedefler doğrultusunda sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Eğer (anlaşma öncesine) dönüşe gerek duyulursa veya yüksek düzeyde uranyum zenginleştirmek istersek bununla ilgili hazırlıklarımızı da tamamladık. Umuyorum hiçbir zaman buna ihtiyaç duymayız." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkeler ve Almanya arasında Temmuz 2015'te imzalanan anlaşmadan ülkesini 8 Mayıs'ta çekerek, Tahran'a ağır yaptırımlar getireceğini duyurmuştu. İran, anlaşmayı sürdürmek için anlaşmanın tarafı diğer ülkelerden Washington'un yaptırımlarına karşı koruyucu önlemler almasını istiyor. 

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da dün ABD'nin İran'dan taleplerini içeren 12 maddelik bir liste açıklamış, İran'a karşı "eşi benzeri görülmemiş finansal baskı" ve "tarihteki en güçlü yaptırımların" uygulanacağını belirtmişti. 

İran'la yeni bir nükleer anlaşma yapılması gerektiğini savunan Pompeo, İran'ın ilk olarak şu andaki ve önceki nükleer silah çalışmalarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (IAEA) bildirmesi ve ağır su reaktörleri dahil olmak üzere uranyum üretimini sonlandırması gerektiğini ifade etmişti. 

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise Pompeo'nun açıklamalarına, "Siz kim oluyorsunuz da İran ve dünya hakkında karar alıyorsunuz?" diyerek tepki göstermişti.

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