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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
29.08.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

İran'dan ABD'ye yaptırım misillemesi

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İran'dan ABD'ye yaptırım misillemesi

Tahran yönetimi, ABD merkezli Demokrasileri Savunma Vakfı ile bağlantılı farklı uyruklara mensup kişilerin yaptırım listesine alınacağını açıkladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi, "ABD'nin İran'a yönelik politikası, baskıyı olduğunca artırmaktır. Hedefleri rejimi yıkmaktır" dedi.

İran, "yaptırımları teşvik etmekle" suçladığı ABD merkezli Demokrasileri Savunma Vakfı (FDD) ile iş birliği yapan isimleri yaptırım listesine alacağını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, yaptığı yazılı açıklamada, FDD ile bağlantılı kişilere yönelik ilk yaptırım listesinin kısa sürede Yargı Erki ve ilgili diğer kurumlara gönderileceğini belirtti.

Musevi, ilk yaptırım listesinde FDD ile bağlantılı ve İran'a karşı yaptırımlarda etkili olan farklı uyruklara mensup kişilerin bulunduğunu aktardı.

İran'a göre FDD'nin "düşünce kuruluşu olarak kabul edilemeyeceğini" ifade eden Musevi, "FDD, günlük olarak ABD'nin İran'a yönelik ekonomik terörizmini planlayan ve bunu teşvik eden bir organizasyondur. Bu vakıf, ABD hükümetinin planlama ve uygulamadan sorumlu bir kanadıdır. ABD, İran'a yönelik düşmanca adımlarını bu vakfın planlamasına göre atmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Tahran yönetiminin bu adımı, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin, İranlı tedarik ağları Shariat Ağı ve Dehghan Ağı, yöneticileri ve bazı çalışanlarına dün yaptırım kararı almasının ardından geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı, 24 Ağustos'ta ABD merkezli Demokrasileri Savunma Vakfı ve Başkanı Mark Dubowitz'i yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.

'Washington'ın hedefi rejimi yıkmak'

Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi ise, ABD'nin İran'a baskıyı artırarak "rejimi yıkma" amacında olduğunu söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da düzenlenen "Devrim Sürecinde Dış İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı" konferansında konuşan Arakçi, "ABD'nin İran'a yönelik politikası, baskıyı olduğunca artırmaktır. Hedefleri rejimi yıkmaktır." dedi.

Washington yönetiminin İran'la mücadele için asıl olarak ekonomik araçları kullandığına işaret eden Arakçi, rejimi devirmeyi hedefleyen ABD'nin nükleer anlaşma sonrasında ekonomik baskı aracını kaybettiğini görünce söz konusu anlaşmadan çıktığını dile getirdi.

'ABD bir oyuna girdi, ama istediği sonucu alamadı'

Arakçi, "ABD'nin başında Donald Trump'ın yerine kim olursa olsun nükleer anlaşmadan çıkardı. Onlar (Washington yönetimi) nükleer anlaşmayı imzalamakla bir oyuna giriştiler, fakat istedikleri sonucu alamadılar. İran ise bölgede az ya da çok bir güce ulaştı ve direniş unsurları zayıflamak yerine daha da güçlendi." değerlendirmesinde bulundu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi, ABD'yle mücadelede tüm kurumlar arasında iş birliği olması gerektiğini, bu konuda ülke dışı operasyonlardan sorumlu Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif arasında bir fark olmadığını sözlerine ekledi.

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