İran’dan ABD’ye uyarı: Tankere müdahale etmeyin
Birleşik Krallık’a bağlı Cebelitarık’ın serbest bıraktığı İran’a ait Grace-1 tankeri rotasını Yunanistan’a çevirdi.
İngiliz Reuters Ajansı, 45 gün alıkonduktan sonra serbest bırakılan ve adı ‘Adrian Darya-1’ olarak değiştirilen petrol tankerinin önceki gün yerel saatle 23.00’te Cebelitarık’tan denize açıldığını ve mevcut rotasına göre Yunanistan’ın Kalamata Limanı’na gitmekte olduğunu aktardı. Tankerin gelecek pazar Kalamata’da olması bekleniyor. ABD yönetimi, Cebelitarık’tan tankere el koymayı sürdürmesini talep etmiş ancak ret yanıtı almıştı.
‘KÖTÜ SONUÇLARI OLUR’
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi de yaptığı açıklamada, “Özellikle ABD’nin İsviçre Büyükelçiliği olmak üzere resmi kanallar üzerinden uyarıda bulunduk. Böyle bir girişim (tankeri alıkoyma), açık denizlerdeki seyrüsefer güvenliğini tehlikeye atacaktır” dedi. Musavi, tankere müdahale edilmesinin kötü sonuçları olacağını da ekledi.
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