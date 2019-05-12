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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA - AA - Fotoğraflar: AP
12.05.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

İran'dan ABD'ye tehdit: Vururuz

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İran'dan ABD'ye tehdit: Vururuz

Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami, ABD’nin İran’a saldırabilecek güce ve cesarete sahip olmadığını söyledi. Öte yandan İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade ise ABD'yi Basra Körfezi'ndeki savaş gemisini vurmakla tehdit etti.

İran meclisinde bu sabah basına kapalı gerçekleşen oturumda, Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami, bölgedeki son duruma ilişkin meclise rapor sundu. İran meclisinde gerçekleşen özel oturuma ilişkin açıklama yapan Kebuder Aheng milletvekili Muhammed Ali Pur, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve diğer üst düzey askeri yetkililerin ABD karşısında atılacak adımlara ilişkin rapor sunduklarını aktardı.

Devrim Muhafızları Komutanı Selami ABD’nin bölgede aldığı pozisyona ilişkin sunduğu raporda, ABD’nin İran’a saldırabilecek güce ve cesarete sahip olmadığını belirterek, “ABD savaş gemisinin bölgeye gönderilmesi, tamamen psikolojik savaş taktiğidir” dedi.

ABD’nin USS Abraham Lincoln savaş gemisini Basra Körfezine göndererek İranlı siyasileri ve hükümeti savaşla korkutmak istediğini belirten General Selami, “Onlar savunma gücümüzü ve kendilerinin saldırıya açık olduklarını biliyorlar. Bu nedenle ABD’nin İran’a saldıracak gücü ve cesareti yok” ifadesini kullandı.

ABD, geçtiğimiz hafta İran'a mesaj vermek için, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçağından oluşan bir görev grubunu Körfez bölgesine sevk etmişti.

ABD daha önce de İran Devrim Muhafızlarını yabancı bir terör örgütü olarak kara listeye almıştı.

İRAN'DAN ABD'YE TEHDİT

İrandan ABDye tehdit: Vururuz

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, ABD'yi Basra Körfezi'ndeki savaş gemisini vurmakla tehdit etti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nda (ISNA) yer alan habere göre, Hacızade, "40-50 civarında savaş uçağı ile 6 bin personeli olan savaş gemisi önceleri bizim için bir tehditti, bugün ise hedef durumunda." dedi.     

ABD uçak gemisinin Basra Körfezi'ndeki konumunun İran unsurlarına yakınlığına işaret eden Hacızade, "Amerikalıların durumu dişlerimiz arasındaki et gibi. Eğer hareket ederlerse başlarına ineriz. Daha önce bunlar bizim için tehditti şimdi ise bir fırsat." ifadelerini kullandı.     

Washington yönetiminin savaş söyleminden kaçınmasıyla ilgili Hacızade, bunun sebebinin körfezdeki ABD askeri unsurlarının savunma açıklarının bulunmasından kaynaklandığını söyledi.     

Hacızade, "Bize yakın yerdeler. 300 kilometre uzaklıktaki tekneyi vurma kapasitesine sahip füzelere sahibiz. Bu füzelerin menzili son çalışmalarla 700 kilometreye çıktı." diye konuştu.     

 

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