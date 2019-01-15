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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
15.01.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

İran'dan ABD'ye müzakere şartı

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İran'dan ABD'ye müzakere şartı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin yaptırımları kaldırması halinde müzakerelere başlayabileceklerini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İdari Konsey Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ABD'nin yaptırımlarla İran'ı izole etmeye çalıştığını, ancak bunun gerçekleşmesi mümkün olmayan bir hedef olduğunu ifade etti.

ABD yaptırımları nedeniyle bir süredir ekonomik baskı altında olduklarını dile getiren Ruhani, "Ülke normal şartlarda değil ancak yaptırımlardan korkmuyoruz ve hedeflerimizden geri adım atmayacağız." dedi.

Ruhani, ABD ile birlikte İsrail ve bazı Körfez ülkelerini İran'a karşı ekonomik savaş başlatmakla suçlayarak, "Bu savaşta her ne kadar darbe alsak da karşı taraf da zarar görüyor. Düşmanın her türlü provokasyonuna karşın savaşı başlatan taraf biz olmadık. Bununla iftihar ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Tahran'ın bankacılık sistemi, döviz gelirleri, petrol ihracatı ve taşımacılık alanlarında uyguladığı yaptırımların ekonomiyi baskı altına aldığını ve halkın yaşamını etkilediğini belirten Ruhani, "Bu şartlarda halkın ve ekonominin baskıya uğradığını biliyoruz. Biz bu baskıları tamamen ortadan kaldıramayız ancak doğru olmayan bir şey de yapamayız." diye konuştu.

ABD'YE MESAJ

İran'ı müzakere masasına çekmenin yolunun yaptırım olmadığını vurgulayan Ruhani şunları söyledi:

"ABD'ye bu yolun yanlış olduğunu anlatmalıyız. Bizimle konuşmak istiyorsanız bunun uygun yolları var. İran halkına saygı duymalısınız, yaptırımları bir kenara bırakmalısınız. Biz, mantıklı ve prensipler çerçevesinde olduğu sürece müzakereden kaçınmadık."  

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