İran'dan ABD'ye 'DEAŞ'ı Afganistan'a taşıma' suçlaması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİran'dan ABD'ye 'DEAŞ'ı Afganistan'a taşıma' suçlaması
GeriDünya İran'dan ABD'ye 'DEAŞ'ı Afganistan'a taşıma' suçlaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
05.02.2019 - 14:55, Son Güncelleme:

İran'dan ABD'ye 'DEAŞ'ı Afganistan'a taşıma' suçlaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İran'dan ABD'ye 'DEAŞ'ı Afganistan'a taşıma' suçlaması

İran lideri Ali Hamaney'in Yüksek Askeri Danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, ABD'nin terör örgütü DEAŞ militanlarını Afganistan'a naklettiğine ilişkin ellerinde "kesin istihbarat" olduğunu söyledi.

Safevi, Tahran Üniversitesi'nde devrimin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ABD'nin DEAŞ militanlarını Afganistan'a taşıdığını iddia etti.

Terör örgütü DEAŞ'ın ABD, İngiltere, İsrail ve bazı Arap ülkeleri tarafından desteklendiğini öne süren Safevi, "Amerikalılar, Siyonistler ve bazı Arap ülkelerinin komploları sonucu yüz binden fazla DEAŞ'lı Suriye ve Irak'ın başına bela edildi. Bundan sonra da 'Horasan Halifeliği' kurmak iddiasıyla teröristleri İran'a göndermek istediler ve bu doğrultuda bir emir atadılar." dedi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, ABD'nin terör örgütü DEAŞ militanlarını Afganistan'a naklettiğini iddia eden Safevi, "Amerikalıların şu anda DEAŞ'lı teröristleri Afganistan'a naklettiğine ilişkin kesin istihbarata sahibiz." ifadesini kullandı.

Afganistan'da son bir ayda Taliban ve DEAŞ saldırılarında çoğunluğu sivil yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Ülke, Taliban'la DEAŞ arasındaki çatışmalara da sahne oluyor.

Hamaney geçen hafta yaptığı açıklamada, Suriye ve Irak'ta etkisiz hale gelen DEAŞ'ın ABD tarafından Afganistan'a yönlendirildiğine işaret ederek, Afganistan'da son haftalarda düzenlenen ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırıların arkasında da ABD'nin olduğunu iddia etmişti.

İran lideri, ABD'nin bu sayede bölgedeki varlığına gerekçe oluşturmak istediğini söylemişti.

Taliban ile barış görüşmeleri yürüten ABD yönetimi, anlaşmaya varılması halinde askerlerini Afganistan'dan çekmeyi planlıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sudan'da iki gösterici öldü

ABD'de hükümetin açılma çabaları sonuç getirmedi

Dünya ayağa kalktı! Askeri müdahale mesajı kriz yarattı

Son dakika... Rusya'dan Venezuela açıklaması