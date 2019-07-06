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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
06.07.2019 - 17:09, Son Güncelleme:

İran'dan ABD'nin özel toplantı talebine tepki

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İran'dan ABD'nin özel toplantı talebine tepki

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunun özel toplantı yapmasını isteyen ABD'ye tepki gösterdi.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Misyonundan yapılan açıklamada, ABD'nin, tek taraflı ve hukuka aykırı olarak Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (KOEP) çekilerek anlaşmaya zarar verdiği ve anlaşmanın uluslararası toplum tarafından uygulanmasını engellemek için çeşitli yollara başvurduğu belirtilerek, ABD'nin anlaşmaya ilişkin tutumu "üzücü bir ironi" olarak nitelendi.

"Anlaşmaya zarar veren asıl ülke olarak ABD'nin özel toplantı talebinde bulunması, uluslararası ilişkilerde çok taraflılık ve hukukun üstünlüğü ilkesiyle çeliştiğinin göstergesidir" ifadesine yer verilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"İran'ın ABD'nin yol açtığı duruma göre verdiği son kararlar, KOEP kapsamında taahhütlerini uygulamak isteyen herkese yaptırımlar uygulamak da dahil olmak üzere anlaşmanın kaybedilmiş bakiyesini geri getirme eğilimindedir ve anlaşmanın hükümlerine tamamen uymaktadır, özellikle de paragraf 26 ve 36."

Açıklamada, son gelişmelerin UAEA'nın güvence denetimi ve yönetim kuruluyla ilgisi olmadığı, KOEP'nin uygulanması ile ilgili konuların öngörülen mekanizmalarda görüşüleceği vurgulandı.

ABD'nin BM Viyana Misyonu'ndan yapılan açıklamada, Büyükelçi Jackie Wolcott'un, ajansın yönetim kurulunun, UAEA'nın İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin son raporunu görüşmek üzere özel bir toplantı yapmasını talep ettiği bildirilmişti.

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