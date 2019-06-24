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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
24.06.2019 - 17:49, Son Güncelleme:

İran'dan AB ülkelerine nükleer anlaşma tehdidi

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İran'dan AB ülkelerine nükleer anlaşma tehdidi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, AB ülkelerinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmeleri için yeterince gerekçe olduğunu ve vaatlerini yerine getirmemeleri durumunda sonuçlarına da katlanmayı kabul etmeleri gerektiğini söyledi.

Başkent Tahran'da yardım için açılan bir fotoğraf galerisine katılan Zarif, özel ödeme kanalı INSTEX ve düşürülen ABD İHA'sı ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.     

Fransa, Almanya ve İngiltere tarafından İran ile ticareti devam ettirmek için kurulan özel ödeme kanalı INSTEX'in uygulanmasının ertelenmesiyle ilgili Zarif, bu mekanizmanın başlangıç için atılan bir adım olduğunu ve tam olarak uygulansa dahi ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından AB ülkelerinin verdiği taahhütleri karşılamadığını ifade etti.     

"AB ülkelerinin adım atması için yeterince gerekçe var. AB ülkeleri taahhütlerini yerine getirmezlerse sonuçlarına da katlanmayı kabul etmeliler." ifadesini kullanan Zarif, INSTEX'in yeniden ertelenmesinin AB ülkelerinin vaatlerini yerine getirmek için güçlerinin ve iradelerinin olmadığını gösterdiğini savundu.     

İran'ın nükleer anlaşmanın 36. maddesine dayanarak adımlarını atmaya devam edeceğini aktaran Zarif, şu değerlendirmede bulundu:     

"AB ülkeleri, ne zaman güvenlikleri için bedel ödemeleri ve taahhütlerini yerine getirmek için adım atmaları gerektiğine inanırsa, buna karşılık bizim de geri adım atmamız mümkündür."     

"ABD'YE AİT İHA'YI VURAN SİSTEM İRAN YAPIMIYDI"     

ABD'ye ait İHA'yı vuran sistemin Rus yapımı olduğu yönündeki tartışmalarla ilgili olarak da Zarif, konunun uzmanı olmadığını ancak bu sistemin İran tarafından üretildiğini söyledi.     

ABD'ye ait İHA'nın İran sınırlarını ihlal etmesiyle ilgili aynı gün BM Genel Sekreteri'ne bir mektup göndererek bu adımı protesto ettiklerini kaydeden Zarif, bölgede gerginliğe yol açan ve ülkelerin sınırları ile toprak bütünlüğünü tehdit eden "ABD'nin bu tehlikeli girişimlerinin" önlenmesi için uluslararası adımların atılmasını talep ettiklerini belirtti.     

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