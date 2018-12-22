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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
AA
22.12.2018 - 15:42, Son Güncelleme:

İran'daki uçakların yüzde 50'si 'uçuşu riskli uçaklar'

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İran'daki uçakların yüzde 50'si 'uçuşu riskli uçaklar'

İran İmar Komisyonu Başkanı Muhammed Rıza Rizayi Koçi, İran'da hava ulaşımında kullanılan uçakların yüzde 50'sinin "uçuşu riskli uçaklar" grubunda olduğunu söyledi.

İran'da hava ulaşımında kullanılan uçakların ortalama yaşının 20'nin üzerinde ve yüzde 50'sinin de "uçuşu riskli uçaklar" grubunda olduğu belirtildi.

İran İmar Komisyonu Başkanı Muhammed Rıza Rizayi Koçi, İran Meclisi Haber Ajansı'nda (ICANA) yer alan açıklamasında, ülkedeki hava ulaşımda kullanılan uçakların ortalama yaşının 20'nin üzerinde olduğunu belirterek, hükümetin bunları yenilemesi gerektiğini ifade etti.

Ülkede hava ulaşımında kullanılan uçakların yüzde 50'sinin riskli uçaklar durumunda olduğunu dile getiren Rizayi Koçi, hazırlanacak bir programla bu uçakların yerine yenilerinin alınması gerektiğini kaydetti.

Rizayi Koçi, eski uçaklar sorununun çok ciddi ve tehlike alarmı veren bir konu olduğunu vurgulayarak, yetkililerden bu problemin çözülmesi için harekete geçilmesini istedi.

"RUS UÇAKLARI İRAN COĞRAFYASIYLA UYUMLU DEĞİL"

İç hatlarda sürekli yaşanan rötarların, uçakların eski ve yıpranmış olmasından kaynaklı olduğuna dikkati çeken Rizayi Koçi, "İran Havacılık Kurumu, Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı, filonun modernizasyonu ve yeni uçakların alınması için doğru çözüm yolları üzerine düşünmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Rizayi Koçi, Rus uçaklarının alınması ihtimaliyle ilgili olarak da şu görüşleri paylaştı:

"Son aylarda Rus uçaklarının alınması konusu gündeme geldi. Fakat benim görüşüme göre Rus uçakları İran coğrafyasının hava durumuyla uyumlu değil."

İRAN'DA 39 YIL İÇİNDE 200'DEN FAZLA UÇAK KAZASI OLDU

İran'da 18 Şubat'ta düşen yolcu uçağında 66 kişinin hayatını kaybetmesi, ülkede kullanılan 25 yaşındaki eski uçakların yenilenmesi gerektiği tartışmalarını tekrar gündeme taşımıştı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yönetiminde 5+1P ülkeleriyle yapılan nükleer anlaşmadan sonra yaklaşık 35 milyar dolar tutarında yeni uçak alımı çabalarına Ruhani muhalifi muhafazakar kesim ülkenin öncelikli ihtiyacı olmaması gerekçesiyle karşı çıkmıştı. 10 ila 15 yıl kullanılan yolcu uçaklarının "uçuşu riskli uçaklar" grubuna girdiği ülkede, İran Sivil Havacılık Organizasyonu (CAO) tarafından bu yılın başlarında hazırlanan rapora göre, İran gelecek on yılda uçak filosunu makul bir seviyeye ve kaliteye çekmek için 500 adet yeni uçağa ihtiyaç duyuyor.

Ülkede, Aralık 2016'da İran Hava Yolları (İran Air) ile Fransız uçak üreticisi Airbus yetkilileri arasında 100 yolcu uçağı ve Amerikan havacılık ve uzay şirketi Boeing ile söz konusu İranlı şirketin yaptığı anlaşmada 80 yolcu uçağı alımına ilişkin nihai anlaşmalar imzalanmıştı.

İran Hava Yolları, ABD'nin yaptırımları nedeniyle 1979'dan önce satın aldığı uçaklarla veya kullanılmış uçakları satın alma yoluyla hizmet veriyor. Uçak filosu yenilenemediği için kaza riskinin artması, son 39 yıl içinde 200'den fazla uçak kazası yaşanmasına ve 2 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

 

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