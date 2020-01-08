İran’daki uçak kazasıyla ilgili bilgi
İran başkenti Tahran havalimanı yakınlarında sabaha karşı düşen “Ukrayna Uluslararası Havayolları” havayolu şirketine ait yolcu uçağında Türk vatandaşı bulunmadığı kesinleşti.
Ukrayna Sivil Havacılık Dairesi açıklamasına göre Tahran-Kiev talihsiz uçak seferini gerçekleştiren uçakta 7 ülke vatandaşı bulunuyordu. Bunlar İran ağırlıklı olmak üzere Kanada, Almanya İngiltere, İsveç ve Afganistan uyruklu kişiler. Mürettebatın tamamı ise Ukrayna vatandaşlarından oluşuyordu
Humeyni havalimanı yakınlarında kalkıştan yaklaşık 2 dakika sonra bin 200 metre irtifada motorlardan birinin alev alması sonucu yere çakılan “Boeing 737-800 NG” model yolcu uçağı 2016 yılında üretilmiş. Uçağın ilk kullanıcısı da ayni Ukrayna havayolu şirketi olmuş. Uçağın son teknik bakımı 6 Ocak tarihinde Kiev’de yapılmış. Yolcu uçağı kazasında netleşen son verilere göre 179 kişi hayatını kaybetti.
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