MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİran’daki uçak kazasıyla ilgili bilgi
GeriDünya İran’daki uçak kazasıyla ilgili bilgi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Haber Giriş: 08.01.2020 - 11:40,Son Güncelleme:/

İran’daki uçak kazasıyla ilgili bilgi

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
İran’daki uçak kazasıyla ilgili bilgi

İran başkenti Tahran havalimanı yakınlarında sabaha karşı düşen “Ukrayna Uluslararası Havayolları” havayolu şirketine ait yolcu uçağında Türk vatandaşı bulunmadığı kesinleşti.

Ukrayna Sivil Havacılık Dairesi açıklamasına göre Tahran-Kiev talihsiz uçak seferini gerçekleştiren uçakta 7 ülke vatandaşı bulunuyordu. Bunlar İran ağırlıklı olmak üzere Kanada, Almanya İngiltere, İsveç ve Afganistan uyruklu kişiler. Mürettebatın tamamı ise Ukrayna vatandaşlarından oluşuyordu

Humeyni havalimanı yakınlarında kalkıştan yaklaşık 2 dakika sonra bin 200 metre irtifada motorlardan birinin alev alması sonucu yere çakılan “Boeing 737-800 NG” model yolcu uçağı 2016 yılında üretilmiş. Uçağın ilk kullanıcısı da ayni Ukrayna havayolu şirketi olmuş. Uçağın son teknik bakımı 6 Ocak tarihinde Kiev’de yapılmış. Yolcu uçağı kazasında netleşen son verilere göre 179 kişi hayatını kaybetti.

False
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle