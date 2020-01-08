İran’daki uçak kazasıyla ilgili bilgi

Ukrayna Sivil Havacılık Dairesi açıklamasına göre Tahran-Kiev talihsiz uçak seferini gerçekleştiren uçakta 7 ülke vatandaşı bulunuyordu. Bunlar İran ağırlıklı olmak üzere Kanada, Almanya İngiltere, İsveç ve Afganistan uyruklu kişiler. Mürettebatın tamamı ise Ukrayna vatandaşlarından oluşuyordu

Humeyni havalimanı yakınlarında kalkıştan yaklaşık 2 dakika sonra bin 200 metre irtifada motorlardan birinin alev alması sonucu yere çakılan “Boeing 737-800 NG” model yolcu uçağı 2016 yılında üretilmiş. Uçağın ilk kullanıcısı da ayni Ukrayna havayolu şirketi olmuş. Uçağın son teknik bakımı 6 Ocak tarihinde Kiev’de yapılmış. Yolcu uçağı kazasında netleşen son verilere göre 179 kişi hayatını kaybetti.