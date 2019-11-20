İran’daki protestolarda ölü sayısı 106’ya yükseldi
İran’da benzin fiyatlarındaki artışa tepki olarak geçen cuma başlayan protesto gösterileri sürüyor.
İnternetin üç gündür kesik olduğu ülkeden sağlıklı bilgi edinmek güç, ancak Uluslararası Af Örgütü devam eden protestolar sırasında 21 kentte toplam 106 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Binlerce kişinin de gözaltına alındığı belirtiliyor. İranlı yetkililer ise üç güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM), protestolarda göstericilere karşı gerçek mermi kullanılmasından endişe duyulduğunu bildirdi.
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