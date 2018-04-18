İran'daki kum fırtınası... Şehri yuttu
Güzelliği dillere destan tarihi Yezd kentini yutan bir kum fırtınası, Matthias Schmidt ve Hasan Parian tarafından kadraja alındı.
İran'ın Yezd şehrinde büyük bir kum fırtınası çıktı. Rueters'ın paylaştığı fotoğraflarda devasa bir beyaz toz bulutunun kent merkezine doğru ilerlediği görülüyor.
Kum fırtınası dün saat 15.00 sularında başladı. Film sahnelerini hatırlatan anlarda insanlar korkuyla kapalı yerlere kaçıştı. Yerel halkın yanı sıra turistler de kum fırtınasından nasibini aldı.
Fırtınanın şehrin üzerine çökmesiyle gökyüzü turuncu renge büründü. İran medyası, video görüntülerini yayınladığı fırtınayı 'baş döndürücü' olarak tanımladı.
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