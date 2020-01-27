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Dünya
AA
Haber Giriş: 27.01.2020 - 09:59,Son Güncelleme:/

İran'da yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı

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İran'da yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Rıza Caferzade, Caspian Havayollarına ait yolcu uçağının Mahşehr kentindeki havaalanına inişi esnasında pistten çıktığını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Caferzade, "Tahran-Mahşehr seferi yapan Caspian Havayollarına ait yolcu uçağı, Mahşehr Havaalanı'na inişi sırasında pistten çıktı." dedi.

Uçaktaki yolcuların durumunun iyi olduğunu belirten Caferzade, olayın sebebinin araştırıldığını kaydetti.

İranda yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı

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