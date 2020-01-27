AA
Haber Giriş: 27.01.2020 - 09:59,
İran'da yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı
İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Rıza Caferzade, Caspian Havayollarına ait yolcu uçağının Mahşehr kentindeki havaalanına inişi esnasında pistten çıktığını söyledi.
İran devlet televizyonuna konuşan Caferzade, "Tahran-Mahşehr seferi yapan Caspian Havayollarına ait yolcu uçağı, Mahşehr Havaalanı'na inişi sırasında pistten çıktı." dedi.
Uçaktaki yolcuların durumunun iyi olduğunu belirten Caferzade, olayın sebebinin araştırıldığını kaydetti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle