İran'da yoga yapan 30 kişi gözaltına alındı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİran'da yoga yapan 30 kişi gözaltına alındı
GeriDünya İran'da yoga yapan 30 kişi gözaltına alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
25.05.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

İran'da yoga yapan 30 kişi gözaltına alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İran'da yoga yapan 30 kişi gözaltına alındı

İran medyasına göre, özel bir yoga eğitimine katılan 30 kişi, ders sırasında gözaltına alındı. Haber, sosyal medyada tepkiye yol açtı.

Ülkenin kuzeyindeki Gorgan şehrinde bir evde, kadın ve erkeklerin birlikte katıldığı yoga dersinin eğitmeni de gözaltında.

İran'da kadın ve erkeklerin birlikte spor yapması yasak.

Tasnim Haber Ajansı'na göre şehirdeki adalet bakanlığı yetkilisi Mesud Süleymani, eğitmenin yoga dersi için lisansının bulunmadığını ve etkinliğin duyurusunu Instagram hesabından yaptığını söyledi:

"Etkinliğe katılanlar uygun olmayan kıyafetler giyiyordu ve yakışıksız hareketler sergiliyordu."

Gülistan Bölgesi'nin başkenti Gorgan'da İslam Devrimi Mahkemesi şef yardımcısı olan Süleymani, gözaltına alınan kişilerin ne giydiği ya da "nasıl davranışlar sergilediği" konusunda detaylı bilgi vermedi.

Güvenlik güçlerinin, yoga eğitiminin verildiği evi bir süredir takip ettiği, bunun üzerine operasyon yapıldığını söyledi.

Genç Gazeteciler Kulübü'nün de haberleştirdiği olay, sosyal medyada kısa sürede en çok tartışılan konular arasına girdi.

Sosyal medya kullanıcılarından biri "Şeriat'a göre 'yoga' kelimesinin bile sorunlu olduğunu düşünüyorlar" yazdı.

Başka bir kullanıcı, "Yogayı bile zararlı bulan bir kuruluşun varlığının sona ermesi için USS Abraham Lincoln savaş gemisine ihtiyacı yok" yazdı.

ABD, çok kısa bir zaman önce savaş gemilerini bölgeye göndermişti.

Bazıları da gitmeyi planladıkları yoga eğitimlerini iptal ettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu:

"Sanırım yetkililer bu ülkede tam olarak ne yapmaya iznimiz olduğunu bize açıklamalı."

İRAN'DA 'VÜCUT SALLAMA EĞİTİMLERİ' YASAK

2017'de de İran spor yetkilileri zumbayı ve "uyum içinde yapılan hareketlerle vücut sallama eğitimlerini" yasaklamıştı.

O dönem İran'daki 'Herkes için Spor Federasyonu' Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bir mektup yazarak, zumba dahil bu tip etkinliklerin "İslam ideolojisiyle uyuşmadığı" gerekçesiyle yasaklanmasını talep etmişti.

Son birkaç yıldır İranlılar, yoga yapmak için bir araya geliyor ve sosyal medyada da reklamını yapıyor. Ancak "İslama uygun olmayan kıyafetlerle" gizli saklı yapılan bu toplanmalar, hoş karşılanmıyor.

Süleymani, operasyonla ilgili açıklama yaparken sosyal medyada bu tip paylaşımların ve etkinliklerin yeterince denetlenmemesini eleştirdi.

İran'da Twitter yasak. Instagram paylaşımları ise, gittikçe artan oranda İranlı yetkililer tarafından denetleniyor. Bu hafta, üç sokak müzisyeninin sosyal medya hesaplarına "suç unsuru barındıran içerik" sebebiyle el konuldu.

Instagram hesabı kamuya kapatılan şarkıcı Negar Muazzam hakkında da, İsfahan Bölgesi'nde bir grup turist için gösteri düzenlediği gerekçesiyle soruşturma açıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
ABD'de barda silahlı saldırı
FETÖ okuluna ve yöneticisine tepki yağdı...
Venezuela'da mahkumlar ve polis çatıştı
Fransa'da patlama: Yaralılar var...