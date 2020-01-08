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Dünya
AA
Haber Giriş: 08.01.2020 - 20:08,Son Güncelleme:/

İran'da yarın milli yas ilan edildi

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İran'da yarın milli yas ilan edildi

İran hükümeti, dün Kasım Süleymani'nin cenaze törenindeki izdihamda ve bugün uçak kazasında hayatını kaybedenler için bir gün milli yas ilan etti.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Süleymani'nin dünkü cenaze töreninde 56 kişinin, bugün Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait uçakta 176 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine, 9 Ocak Perşembe gününde milli yas ilan edildiğini duyurdu.

ABD'nin hava saldırısında ölen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde çıkan izdihamda, 56 kişi ölmüş, 213 kişi yaralanmıştı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişi yaşamını yitirmişti.

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