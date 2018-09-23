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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
23.09.2018 - 01:53, Son Güncelleme:

İran’da terör: Askeri törende yaylım ateşi

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İran’da terör: Askeri törende yaylım ateşi

- İran dün sabah tarihinin en kanlı terör eylemlerinden biriyle sarsıldı. Irak’a sınır Huzistan vilayetinin merkezi Ahvaz’da Kutsal Savunma Haftası çerçevesinde düzenlenen askeri geçit törenine yaylım ateşi açıldı. En az 29 kişi öldü. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlense de üst düzey İranlı askeri yetkililer ABD, İsrail ve Suudi Arabistan destekli bölgesel ayrılıkçıları sorumlu tuttu. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkesinin yanıtının ezici olacağını söyledi.

HUZİSTAN vilayeti valiliği, 4 silahlı saldırganın dün sabah yerel saatle 09.00’da resmi geçit yapan İran Devrim Muhafızları mensupları ile onları izleyen halka yaylım ateşi açtığını açıkladı. Saldırı 10 dakika kadar sürdü. Tören sahasında büyük panik yaşanırken yaralananların arasında çocukların da olduğu belirtildi. İran basını, saldırganların İran ordusu üniforması giydiklerini belirtirken, Fars haber ajansı, saldırganların töreni izleyen üst düzey yetkililerin bulunduğu bölümü hedeflediğini ancak oraya ulaşamadan etkisiz hale getirildiklerini aktardı. İranlı yetkililere göre 4 saldırgandan 3’ü olay yerinde biri ise kaldırıldığı hastanede öldü.

Saldırıda yarısı Devrim Muhafızları mensubu olmak üzere en az 29 kişi hayatını kaybetti. En az 57 kişi de yaralandı. Dehşet anlarının video görüntüleri de ortaya çıktı. Reuters ajansının aktardığına göre bir görüntüde ateş açıldığı sırada askerlerin kendilerini yere attığı, bir askerin de silahına davrandığı görüldü. Ayrıca bir askerin, “Nereden geldiler” sorusuna, diğerinin “Arkamızdan” yanıtı verdiği duyuldu. Ölenler arasında siviller de bulunuyor. İranlı Asri Cunub Dergisi’nde çalışan Yunus Purhulu adındaki gazetecinin de saldırıda hayatını kaybettiği açıklandı.

DEAŞ ÜSTLENDİ

İran’da terör: Askeri törende yaylım ateşi

Sünni Arap azınlığın yoğun olarak yaşadığı Huzistan vilayetindeki saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendiğini açıkladı. DEAŞ’ın yayın organı Amak, Ahvaz’daki terör saldırısının örgüt tarafından üstlenildiğini duyurdu. Haberde, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin de olay yerinde olduğu öne sürüldü. Ancak Ruhani, DEAŞ’ın iddia ettiği gibi Ahvaz’da değil, başkent Tahran’da düzenlenen geçit törenine katıldı. Öte yandan İngiliz BBC’nin haberine göre, “Ahvaz Ulusal Direnişi” adlı bir şemsiye örgüt saldırıyı üstlendi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ramazan Şerif de saldırının “El Ahvaziye” adlı ayrılıkçı örgüt tarafından düzenlendiğini açıkladı. Şerif, söz konusu örgütün Suudi Arabistan tarafından desteklendiğini iddia etti.   

‘CEVAPSIZ KALMAYACAK’

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi de, ABD, İsrail ve Suudi Arabistan’ı Ahvaz’daki silahlı saldırıdan sorumlu tutarak, “Bu eylemler cevapsız kalmayacak” dedi. Şikarçi, 4 saldırganın silahlarını birkaç gün önce Basra Körfezi’ndeki ülkelerden aldığını ve tören alanına sakladıklarını iddia etti. Saldırganların ABD ve İsrail ile bağlantılı olduğunu savunan Şikarçi, “Grup, Körfez’deki devletlerin de askeri, maddi desteği ve korumasıyla saldırıyı gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı. Öte yandan dün gece İran, Hollanda, Danimarka ve İngiltere elçilerini Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak, İran karşıtı muhalif grupları ülkelerinde barındırdıkları gerekçesiyle suçladı.

 

‘YANITIMIZ EZİCİ OLACAK’

- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, saldırının ardından İran güvenlik güçlerine, geçit törenine saldıranların kimliğini saptamaları için tüm güçlerini kullanma talimatı verdi. Ruhani, “İran İslam Cumhuriyeti’nin en küçük tehdide cevabı ezici olacak. Bu teröristlere istihbarat ve propaganda desteği verenler hesap vermeli” dedi. Ahvaz’daki silahlı saldırı gerçekleşmeden önce başkent Tahran’da yaptığı konuşmada ise Ruhani, “İran, ABD’yi kızdıran füzelerinden vazgeçmeyecek, (ABD Başkanı) Trump acı çekecek, Saddam Hüseyin ile aynı kaderi paylaşacak” dedi.

BİLGİ NOTU: Terör saldırısının yaşandığı Huzistan vilayeti Sünni Arap nüfusun yoğunluğu ile tanınıyor. Bu vilayet 1980-88 yılları arasındaki İran-Irak Savaşı’nın da en şiddetli cephelerinden biri. İran’da, bu savaşının başlangıcı dolayısıyla 22-29 Eylül tarihleri arasında “Kutsal Savunma Haftası” adıyla etkinlikler düzenleniyor.

 

ZARİF: ONLARIN ABD’Lİ EFENDİLERİ SORUMLU

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkenin güneybatısında yer alan Ahvaz kentindeki askeri geçit törenine düzenlenen saldırıdan ‘ABD ve terörün bölgesel destekçilerinin sorumlu’ olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Eğitilen, silahlandırılan ve yabancı bir rejim tarafından desteklenen teröristler Ahvaz’a saldırdılar. İran bu saldırılardan bölgesel terör destekçileri ve onların ABD’li efendilerini sorumlu tutuyor. İran, halkını savunma konusunda hızlı ve kararlı yanıt verecektir” dedi.

 

PUTİN’DEN ‘İRAN’IN YANINDAYIZ’ MESAJI

 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ahvaz saldırısını kınayarak, İran Cumhurbaşkanı Ruhani’ye taziyelerini iletti. Putin, yazılı açıklamasında, “Dahli olan herkesin hak ettiği cezayla yüzleşmesini bekliyoruz. Bu kötülüğe karşı direnişte İranlı ortaklarımızla işbirliğinin inşasına devam etmeye hazır olduğumuzu teyit ediyorum” dedi. Suriye Dışişleri de saldırıyı kınadı.

 

ANKARA KINADI

Türkiye, İran’ın Ahvaz kentinde düzenlenen terör saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İran’ın Ahvaz şehrinde askeri geçit töreni sırasında gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, “Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa diliyoruz. İran halkına ve hükümetine içten başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

 

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